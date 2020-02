Die Männer und ihre Problemchen

Bei der Vilsinger Weiberfasnet hat es in der ausverkauften Keltenhalle wieder ein buntes Programm mit vielen Akteuren gegeben. Die Partyband „Albsound“ sorgte für beste Stimmung bei den weiblichen Gästen, die passend angezogen unter dem Motto „Wild Wild West“ gekommen waren.

Nach einem Eingangssketch und einem feschen Saloon-Tanz von den Mädels vom Orga-Team des Musikvereins Vilsingen führten Bianca Brändle und Simone Schlesiger gekonnt durchs Programm. Los ging es mit dem Trio Infernale aus Inzigkofen, das in feinem Smoking-Zwirn die drei Tenöre miemte und sich dabei erstaunlich beweglich drehen und wenden konnte. Das kam super an und die Zugabe war dem weiblichen Publikum gewiss.

Die Vilsinger Freizeit-und Gymnastikgruppe Ü50 machte in ihrem sportlichen Outfit und ihrer rhythmischen Percussioneinlage ein tolles Bild und begeisterte das Publikum mit deren Darbietung.

Natürlich durften die Vilsingers nicht fehlen, die stimmgewaltig und gekonnt so manche alltäglichen Begebenheiten zwischen Mann und Frau zu Gehör brachten – mit bekannten Melodien und eigenen Texten. Auf den Song „Oh Susanna“ bastelten die Jungs sogar im Handumdrehen einen eigenen Singsatz und gaben diesen nach der Pause zum Besten.

Die Reinemachefrau Dorothea alias Evi Frick sang schmachtend von ihrem Wunsch, unter den Klängen von „my way“, doch auch im örtlichen Männergesang mitsingen zu dürfen – so wie ihr Ehegatte. Sie dürfe aber leider nicht. Ob die Unterschriftenliste in der passend geschmückten Halle zum gewünschten Erfolg führte, bleibt dahingestellt.

Einen ersten Höhenpunkt setzte die Tanzformation Hop-a-Holix aus Sauldorf. Als bunte Taucher verkleidet mit Schwimmbrille und Schwimmflossen waren die Mädels und ein Junge ein wahrer Blickfang. Choreografie und Akrobatik beeindruckten das Publikum, so dass brandender Beifall und eine Zugabe obligatorisch waren.

Weiter gings mit der Formation „Butterfly“, die im Netto-Diskounter-Dress ebenfalls Blickfänger war und so manche Geschichten in um den neuen Netto-Laden herum zu berichten wusste, sei es der neue Netto-Laden als Ehemann-Aufbewahrungsanstalt oder die Einkaufsschwierigkeiten darin, die der männliche Teil der Schöpfung manchmal hat. Die Damen durften auch hier nicht ohne Zugabe von der Bühne, welche die „gefährliche“ Krankheit mit „Männerschnupfen“ beschrieb. Wunderbar dabei Bürgermeister Bernd Gombold auf der Liege mit schlimmstem Männerschnupfen.

Neben einem Begrüßungssekt zu Beginn der Party hatten die Organisatorinnen um Bianca Brändle, Simone Schlesiger, Barbara Hummel, Claudia Rettich und Inge Bücheler sogar eine kleine Verlosung präsentiert mit Gutscheinpreisen und frischen Eiern vom Bauernhof.

Kurzweilig ging es weiter mit fünf alten Weiblein, die sich so sehr einen Mann herbeisehnen, es sich aber, nachdem sie erfahren, dass ein solcher nicht mehr zurückgegeben werden kann, dann doch anders überlegen.

Zum Schluss durfte natürlich ein Original nicht fehlen. Mittlerweile schon fast fester Bestandteil im Programm ist Anita Greiter aus Meßkirch. Sie stieg wieder in die Bütt‘ und hatte mit ihren Anekdoten aus dem Leben die Lacher auf ihrer Seite.

Das Publikum war wieder restlos begeistert vom Programm und voll des Lobes. Die Band „Albsound“ machte noch kräftig Stimmung und lud zum Tanz ein. So wird sich wohl so manche Dame schon heute auf den nächsten Vilsinger Weiberball freuen, der dann in zwei Jahren wieder stattfindet.