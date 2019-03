Die Hoarnasa-Hexen werden auf einmal zum ABBA-Quartett

Die „jungen Bademänner“ haben beim diesjährigen Vilsinger Bürgerball eine Aufgabe vom Bürgermeister erhalten: Sie sollten üben für den Senioren-Spielenachmittag. „Die Inzigkofer sollen schließlich nicht besser sein im Fang den Hut!“ Nicht nur die Seniorenbeauftragte Heidi Rzepka musste einiges einstecken, auch die frisch renovierte Kirche, in der sich seitdem sonntags die „Friergemeinschaft“ trifft, sorgte für herzhaftes Lachen in der vollen Keltenhalle.

Aber alles von Anfang an: Ein Motto hatte der Abend nicht, den traditionell die Ledigen organisieren. Aber dafür ein umso bunteres und abwechslungsreicheres Programm. Denn eins können die Vilsinger: feiern und Stimmung machen. Doris Renz, als Frau von der Alb, machte den Einstieg zum Abend mit ihrer humoristischen Erzählung über ihren Besuch in einem Nobelrestaurant. Spätestens nach dem zweiten Witz, den Moderator Michael Schatz genannt „Schätzle“ nach jedem Act zum Besten gab, war jeder Vilsinger in Stimmung. Bereits zum fünften Mal geleitet der 34-Jährige durch den Abend.

„Zugabe, Zugabe, Zugabe“, das war an diesem Abend noch öfter zuhören. Vor allem nach den vielen Tanz-Auftritten der verschiedenen Gruppen. Neon-Leggins, Samtbodys und schrille Schweißbänder: so verzauberten unter anderem die „Turnermädels“ im 90-er Jahre Aerobic-Stil ihr Publikum. Die Turnerfrauen wirbelten hingegen in eleganten Taillenröcken zum Rock 'n‘ Roll Klassiker „Footloose“ über die Bühne.

Beschäftigunngstherapie für Senioren entwickeln

Ein Bühnenjubiläum feierten die „jungen Bademänner“, die seit 1990 Vilsinger Dorfgeschichten zum Besten geben. Dieses Jahr waren Berthold Stroppel, Frank Dreher, Martin Ramsperger, Elmar Stroppel mit einer Aufgabe vom Bürgermeister betraut worden: üben für den Seniorenspielenachmittag. Dabei kramten sie Spiele, wie das „Rathausspiel“ hervor, besser bekannt als „Tempo lahme Schnecke“ oder das „Landratsamt-Mikado“ – wer sich zuerst bewegt hat verloren.

Es wurde viel über die Seniorenbeauftragte Heidi Rzepka gewitzelt, die frei nach dem Motto: „Spielt mit den Alten – bevor sie verkalten“ allerlei Veranstaltungen organisiert. Auch an ein Seniorenferienprogramm dachten die vier Männer. Der Ski-Club könnte ein Rollatorrennen mit anschließendem Grießbrei essen veranstalten.

Der Höhepunkt: als Rzepka sich telefonisch zu Wort meldete und den Herren Contra gab. Ein Witz, der sich durch den Abend zog: Elmar Stroppel gehört zur „Friergemeinschaft“, die sich sonntags in der viel zu kalten Kirche trifft.

Des Themas nahmen sich unter anderem auch die Backhausweiber an. Außerdem gaben Claudia Stroppel, Uschi Langgartner und Sylvia Lange die Geschichten von zerfressenen E-Jugend Trikots, einem Strafzettel des Schultes für falsches Fahrradfahren am Bodensee und jungen Männern, die illegal mit dem „Pussy-Mobil“ durch den Wald fahren preis. Für Harald Kleiner waren die Backhaus-Weiber damit „der inhaltliche Höhepunkt“. Uschi Langgartner, die sonst als Wasemeierin ihren beliebten Solo-Auftritt hatte, fiel mit dieser Nummer nach 25 Jahren in diesem Jahr aus.

Das Ende des Programms, aber den Anfang der Party gestalteten die Hoarnasa-Hexen mit ihrem stimmungsvollen ABBA-Auftritt, der die Keltenhalle zum Singen und Mitklatschen motivierte. „Wir können so stolz sein, wie die Ledigen die ganze Fasnet stemmen“, bewertet Ortsvorsteherin Viktoria Gombold-Diels den Abend.