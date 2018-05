Die Hefe der Frau, der Ranzen des Mannes

So viele Männer hat es bei einem Weiberball wohl selten zu sehen gegeben: Doch auch sie trugen zu einem unterhaltsamen Programm bei. Rund 400 jecke Frauen in tollen Kostümen haben sich am Dienstagabend in der Keltenhalle in Vilsingen köstlich amüsiert. Bürgermeister Bernd Gombold beglückte die Damen im schicken, kniefreien Dirndl mit blonder Wallemähne.

Jeder Programm-Punkt war ein Volltreffer. Punkt 18.30 Uhr öffneten sich die Tore der Keltenhalle. Die versammelte Traube von fantasievol lverkleideten Besucherinnen strömten ins Warme und belegte im Handumdrehen alle Plätze vor der Bühne und auf der Empore. Für das passende Warm-Up sorgten Madlen, Fabian, Karl, Patrick und Christoph von der Tanz- und Partyband Albsound. Eine Stunde lang sorgten die Musiker aus Gammertingen für Partystimmung.

Die Haremsdamen in bunten Flatter-Saris eröffneten mit einem Bollywood-würdigen, indischen Tanz die Weiberfasnet. Alexander Bücheler vom Chor Vis & Co. fand als fotografierender Tourist auf der Bühne eine Flasche und wünschte sich vom herbeieilenden Dschinn den folgenden Tanz der ausdrucksstarken Weiblichkeit im lieblich zierenden Zwirn.

Dreikäsehoch liebt es, im „Gräble“ zu liegen

In Seide gehüllt tanzten seine Mitsängerinnen Simone Beck, Andrea Uhrenbacher, Simone Schlesiger, Inge Bücheler, Barbara Hummel und Bianca Brändle, verstärkt durch Jutta Schönfeld und Claudia Rettich um den leicht irritiert wirkenden Touristen herum. Ganz besonders herzig war die kleine Becky alias Rebecca Glöckler als süßes Schulkind mit Zöpfen, Schulranzen und Luftballon. Es war für die kecke Kleine gar nicht so leicht, den riesigen „Erwachsenenstuhl“ zu erklimmen. Aber was Klein-Becky dann von sich gab, war einfach zum Niederknien. Mit Pepp und kindlicher Unwissenheit servierte der Dreikäsehoch, dass er es liebe, bei Papa und Mama im „Gräble“ zu liegen, sie dem Opa Gras schenkte, weil die Mama sagte: „Wenn der Opa ins Gras beißt, gibt es einen Flachbildfernseher“.

Mit Songs über die Vorzüge der Männer provozierten Bernd Gombold, Michael Volk, Alexander und Jürgen Dreher als die „Vilsinger“ die Damenschar. Nach dem Leberkäswecken gab es für den schlanken Has’ viel zu kaschieren, doch „Des passt mir so, als wäre das Dirndl angegossen“, sangen die Herren der Schöpfung, wobei einer der Herren in dem feschen, kniefreien Dirndl steckte. Der Text wurde genial auf die Melodie des Sommerhits „Despacito“ von Luis Fonsi angepasst.

In feiner Manier zeigte der Bürgermeister, wie sich der feine Stoff wohl an die Kurven einer Frau anschmiegt und diese sich dann doch sichtlich sehr wohl fühle, denn „es passe gerade super in meine Lebensphase, ich bin ja ein wohl geformter flotter Hase“, sangen die „Vilsingers“ mehrstimmig. „Dirndl-Lady“, erklang es nach jedem Vers im Chor. Als zwölf Zwerge performten viele Damen aus der Turnergruppe Vilsingen und ihre Freundinnen auf der Bühne, erklommen steile Berge und tanzten im Reigen, bevor in der Pause die Partyband wieder so richtig einheizte. Der Thermomix wurde von Kirsten Mors in der Bütt thematisiert. Vor dieser Allzweckwaffe müsse sich auch der Ehemann in Acht nehmen, sonst werde sogar er darin zu Staub.

Ein Showtanz der Superlative brachte begeistertes Glänzen in die Augen aller Anwesenden. Die 13 Mädels und der eine Bub hatten es gehörig drauf. Da flogen die jungen Akrobatinnen durch die Luft zu „Frei wie der Wind“ von Santiano und tanzten viele durchtrainierte Tänzerbeine Irish-Dance zu Musik aus „Herr der Ringe“. In höchster Präzision legten die „Swamp-Hoppers“ aus Sauldorf eine fernsehreife Choreografie in brillanter Präsentation aufs Parkett. Lieder über Figur und Schönheit kredenzten die „Saunadamen“ im Anschluss. „In jeder Frau steckt ein Stück Hefe“, sangen die Damen im Bademantel genauso unterhaltend wie die Lieder über den „Ranzen“ des Mannes und das Problem der Cellulite bei den Frauen.

Mit Dynamit geladene Worte servierte Anita Greiter in ihrer Büttenrede. Urkomisches aus ihrem Urlaub in Spanien mit ihrem Ehemann hatte die Rohrdorferin zu berichten. Jeder Satz war da ein Kracher. Die närrischen Damen feierten die Rednerin und liebten das Feuerwerk der Sprüche der ungeübten Urlauberin, die lieber zu Hause geblieben wäre. Rund drei Stunden Kurzweiligkeit und ultimative, unbändige Fasnetsstimmung erlebten die Gäste bei der diesjährigen Vilsinger Weiberfasnet.

