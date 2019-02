Die Hängebrücke nimmt Gestalt an

„Für Inzigkofen geschieht gerade ein kleines Wunder“, hat Edwin Ernst Weber angesichts der Tatsache formuliert, dass Inzigkofen in Kürze, nach genau 66 Jahren, wieder eine Verbindung über die Donau zur Eremitage erhält.

Doch eigentlich ist schon jetzt diese Verbindung wiederhergestellt. Zumindest die Arbeiter der Schweizer Firma Crestageo queren die Donau über Stahlseilkonstruktionen und seilen sich von diesen herunter ab, um die Montage der Einzelteile vorzunehmen. Die Bevölkerung war am vergangenen Freitag eingeladen, diese Baustelle zu besichtigen und Erklärungen zu hören. Überaus zahlreiche Interessierte, neben Gerlinde Kretschmann auch viele Laizer, waren sowohl zur Baustellenführung wie zum abendlichen Vortrag im Bürgersaal des Inzigkofer Rathauses gekommen.

„Die Monteure sind diejenigen, die richtige Knochenarbeit verrichten, nicht die, die hier schlaue Vorträge halten“, sagte David Baselgia, der Seniorchef der ausführenden Firma. Schon vor Ort erhielt er für diesen Satz die volle Zustimmung der Besucher. Jedoch bekam dieser Satz eine ganz andere Bedeutung, als David Baselgia Bild- und Filmdokumente seiner Leute präsentierte, die normalerweise im Hochgebirge, am Seil hängend arbeiten. Die Firma ist nämlich spezialisiert auf technische Lösungen gegen Steinschlag, Lawinen oder Hangrutschungen – und natürlich auf Hängebrücken, gerne in 2500 Meter Höhe, über mehrere hundert Meter tiefe Schluchten und auch mit mehreren hundert Metern Länge. Ein entsprechendes Schauspiel war am Nachmittag im Miniaturformat über der noch jungen Donau geboten worden, untermalt mit vielen Anekdoten und Erlebnissen, die David Baselgia aus der Sicht eines Schweizers erzählte. Ein langer Applaus war ihm jeweils sicher.

Dr. Frank Breinlinger vom Ingenieurbüro Breinlinger in Tuttlingen, das die statischen Berechnungen vorgenommen hatte, gelang es ebenso, die Zuhörer zu fesseln. Er hatte sich vorgenommen, die Technik und die Physik einer Hängebrücke zu erklären. Überaus publikumswirksam demonstrierte er dies mittels einer Wäscheleine, wie sie sich mit gleichmäßig verteilter Wäsche verhält und einknickt, bei schwerer, punktueller Belastung. Sind drei Personen mittig auf der Hängebrücke, darf sich diese maximal zehn Zentimeter verformen. Knoten an den Seilen, die ideale Aufspannung sowie die besondere Verankerung der Seilenden im Felsen und unter einer Betondecke werden dies sicherstellen.

Möglichst unscheinbare Brücke

Tim Kaysers, Landschaftsarchitekt bei Planstatt Senner in Überlingen erklärte den Zuhörern, wie es zur Idee und den Planungen dieser Brücke gekommen war, als sich 2011 die Interessenvertretung Landschaftspark Junge Donau formierte. „Die Donauquerung wurde mit einer Machbarkeitsstudie an drei Standorten geprüft und der jetzige Standort verblieb als einzig möglicher. Der Denkmalschutz forderte aber eine in der Natur möglichst unscheinbare Brücke und die Deutsche Bahn verlangte eine zweite Brücke, um den gefährlichen Schienenübergang am Wanderweg Richtung Laiz zu entschärfen, sagte er.

Der Kreisarchivar Edwin Ernst Weber erinnerte an Donauquerungen in der Geschichte. Dies waren eine Fähre für die fürstliche Familie im 19. Jahrhundert und der Pionierssteg, den eine in Inzigkofen einquartierte Pioniereinheit während des Zweiten Weltkriegs aus Holz erbaut hatte. Er war sowohl militärische Infrastruktur wie auch rege von der Bevölkerung genutzt. Aber ein Hochwasser vor genau 66 Jahren zerstörte den Steg.

Seither wurden drei Anläufe für eine neue Brücke unternommen, die aber allesamt an der Finanzierung scheiterten. Initiativen des Hauses Hohenzollern, der Gemeinde Inzigkofen zusammen mit der Technischen Hochschule Stuttgart und auch der Bundeswehr missglückten in den Jahren 1961, 2002 und 2003. Somit erlebte Bürgermeister Bernd Gombold ein kleines Wunder, als der Kostenvoranschlag der Firma Crestageo unerwartet niedrig ausfiel. Weiterhin gelang es ihm, die Kosten für die beiden Brücken von 666 000 Euro auf weitere fünf Schultern zu verteilen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann und alle Zuschussgeber werden dann am 15. März die Erschließung der Eremitage offiziell eröffnen.