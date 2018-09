Die Favoriten siegen bei Golf-Club-Meisterschaften

Mehrere hundert Backwaren hat ein Unbekannter in die Donau geworfen. Anwohner aus Riedlingen haben die Polizei verständigt und berichten über einen kontinuierlichen Strom an Backwaren.

Ebenso wurde am Spätnachmittag in Mittelbiberach etwa 50 Kilogramm verdorbenes Hackfleisch und Steaks in Plastikbeutel aufgefunden. Hinweise auf die Verursacher der Müllablagerungen sind derzeit noch nicht bekannt.