Die Engelswiese entsteht in Engelswies

Kurz vor Weihnachten, unmittelbar neben der Kirche auf dem kleinen Wiesengrundstück in Engelswies ist die „Engelswiese“, die einer besonderen Aufmerksamkeit gerade jetzt zur Weihnachtszeit bedarf. Engelsfiguren in allen Größen sind zu bewundern. Es dürften an die fünfzig oder mehr sein, denn täglich kommen immer noch einige dazu. Von allen Bürgern, der Jugend in der Schule wie auch im Kindergarten ist die Idee von der Seniorenbeauftragten der Gesamtgemeinde Inzigkofen Heidi Rzepka umgesetzt worden. Bunt bemalte, große und kleine Engel aus Holz, Metall oder sonstigem Material, teils mit Sprüchen und Wünschen versehen, zieren das kleine Wiesengrundstück bei der Pfarrkirche. Und immer wieder sind es heimische oder aus Personen und Kinder aus den Kreisgemeinden, die die einzigartige Engelsaustellung auf der „Engels-Wiese“ anschauen. Und nicht nur in Engelwies, sondern auch in Vilsingen und Inzigkofen gibt es diese Engelsausstellungen, die bei den Einwohnern ihre Unterstützung und Anerkennung fanden. Foto: Karl Mägerle