Die Anspannung der Akteure vor der Premiere steigt

Steht das Skelett gerade? Sollen die Bilder in gleicher oder unterschiedlicher Höhe hängen? Bereits zu Beginn der Theaterprobe des Ledigentheaters Vilsingen wird deutlich, dass die Schauspieler sowie Regisseur Marco Stroppel nichts dem Zufall überlassen möchten. Auch Bürgermeister Bernd Gombold schaut zwischen seinen Terminen kurz bei der Probe vorbei. Die Premiere des Stücks „Hauptsach schee!“ steht bereits am kommenden Sonntagabend um 19.30 Uhr an und die Anspannung der Akteure steigt.

In dem geplanten Stück von Georg Ludy „Hauptsach schee!“ müssen sich die Zuschauer bei den acht Schauspielern ganz genau deren Rollenverteilungen merken. Bereits zu Beginn geben sich manche Figuren nämlich als andere aus.

So verrichten die beiden Putzfrauen Waltraud (gespielt von Carolin Stroppel) und Gundi (Marina Stroppel) pflichtbewusst ihre Arbeit in der Schönheitsklinik „Bodensee“, die von Malermeister Klaus (Samuel Raabe) und seinem Gesellen Häpe (Philipp Stroppel) renoviert werden soll. Für die Dauer der Arbeiten befindet sich der Klinikinhaber auf einem Ärztekongress und sein Pflegepersonal im Urlaub. Waltraud und Klaus verbindet eine gemeinsame Vergangenheit, die ihnen bis heute noch nachgeht, und so täuschen sie sich gegenseitig vor, Schönheitschirurgen zu sein. Plötzlich erscheinen die richtige Arztvertretung Dr. Fleischhauer (Julian Gombold) und die Lernschwester Tina (Antonia Stroppel), die nicht ahnen, was eigentlich los ist. Patientin Barbie (Nadine Kleiner), die das Casting zu „Deutschland sucht die Superbarbie“ gewinnen will und Patient Heinz (Elias Stroppel), der seine Tränensäcke entfernen lassen möchte, vervollständigen das Chaos schließlich.

Obstbilder als Platzhalter

Das Bühnenbild in der Keltenhalle in Vilsingen gleicht einem Sprechstundenzimmer mit einem Schreibtisch und einer Liege, die mit einem weißen Vorhang verdeckt werden kann. An den Wänden sollen später Bilder von Schönheitsidealen hängen. Im Moment schauen sich die Schauspieler noch Obstbilder als Platzhalter an, wenn sie gerade so tun, als ob sie eine Nase oder große Brüste bewundern. Über die Bilder konnten sie sich bisher noch nicht ganz einigen. Aber auch sonst sind die Requisiten mit viel Liebe zum Detail ausgewählt.

In diesem Jahr gab es zum ersten Mal ein Probenwochenende, wie Regisseur Marco Stroppel erklärt. In diesem haben die Schauspieler vorallem ihre Mimik und Gestik trainiert, um ihre Rollenhierarchien besser darstellen zu können. „Die Körperhaltung und die Mimik spielen beim Theater einfach eine extrem große Rolle“, sagt Stroppel.

Während der „scharfen“ Probe, bei der erst einmal ohne Unterbrechung der Regie gespielt wird, sind auch Sätze wie „Mist, wie war das nochmal?“ von einzelnen Schauspielern zu hören. Hier hilft Souffleur Marius Brändle, der unterhalb der Bühne sitzt und den Text die ganze Zeit vor sich liegen hat, gerne nach.

So langsam hinterfragen die Schauspieler nach dem gefühlten 20. Mal proben, die Witze des Stücks. „Es wäre schlimm, wenn die Leute es nicht witzig genug finden. Aber es wäre andererseits auch schlimm, wenn alle zwischendrin anfangen würden zu lachen und ich dann durcheinander komme“, sagt Marina Stroppel mit einem Lachen. Das können auch die anderen Schauspieler nachvollziehen.

Details werden ausgearbeitet

Regisseur Stroppel ist bisher sehr zufrieden. Vereinzelt gibt er manchen Schauspielern nach den jeweiligen Szenen Tipps zur Haltung oder Mimik. Eingreifen während der Szenen musste er bei dieser Probe nie. „Wir können in den verbleibenden Proben noch viele kleine Datails ausarbeiten“, sagt er. „Wir sind sehr gut in der Zeit und ich finde, dass sich die Akteure bei der Probe heute auch noch einmal ein ganzes Stück gesteigert haben. Das ist eine sehr komfortable Situation.“