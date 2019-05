Der Jäger, der ausgiebig bechert

Zum 69. Male haben die Inzigkofer Musiker zum alljährlichen Fest in und um den Klosterpark eingeladen. Drei Tage lang können und dürfen die Besucher nach Herzenslust bei Blasmusik und gutem Essen feiern. Den Auftakt machte am Samstag der 14. Flohmarkt im Park, der den Besuchern die Möglichkeit gab, nach allerlei nützlichen und wertvollen Gegenständen Ausschau zu halten. Aber es bot sich auch für jedermann die ideale Gelegenheit, seinen Dachboden oder Keller zu entrümpeln, um so ein bisschen Platz zu schaffen und seine guten Stücke zu veräußern.

Mitmachen durfte jeder, der etwas Gebrauchtes aus seinem Privatbesitz verkaufen wollte, egal ob es sich um Postkarten, Bücher und Briefmarken, Geschirr, Zinnkrüge oder Möbel handelte. Auch allen Eltern, deren Sprösslinge aus den ein oder anderen Kleidern, Spielsachen oder auch dem Kinderwagen herausgewachsen waren, konnten ihre Gegenstände auf dem Flohmarkt der Musikkapelle Inzigkofen zum Verkauf anbieten. Entsprechend groß war das Angebot, sodass im Grunde jeder fündig werden konnte.

Kinder sind vom Standgeld befreit

Kinder, die ihre alten Spielsachen, Bücher oder ähnliches verkaufen wollten, sind vom Veranstalter, dem Musikverein, sogar vom Standgeld befreit worden. Manch einer der Standbetreiber pries seine Waren mit warmen Worten an, gewürzt mit viel Humor, denn der war oft vonnöten, wollte ein Besitzer ein spezielles Unikat unbedingt an den Mann oder die Frau bringen.

Und spezielle Unikate gab's wirklich, wie das Gemälde eines unbekannten Künstlers, der seine offensichtlich unzureichenden Jagdkenntnisse bildnerisch offenbart hat. „Schauen Sie, der Jäger schießt mit Schrot auf Schalenwild“, weist der Verkäufer auf weitere Einzelheiten hin, „davor hat er auch noch ausgiebig gebechert“. Eine umgefallene Rotweinflasche in der rechten unteren Bildecke scheint für ihn eindeutiges Indiz zu sein. „So was macht kein echter Jäger.“

An einem anderem Stand fällt ein handgemachtes Spinnrad in das Auge des Betrachters. „Spinner hat's noch nie so viele gegeben wie heute, aber bei den wenigstens kommt was Brauchbares dabei raus“, preist der Verkäufer das gute Stück an. „Wollen Sie’s nicht mal versuchen?“ Bei derart unschlagbaren Verkaufsargumenten war der Ehrgeiz, eine echte Spinnerin zu werden, geweckt, und so wechselte das Teil für nen Appel und ein Ei den Besitzer. Im wunderschönem Ambiente des Inzigkofer Parks konnten Verkäufer, Schnäppchenjäger und gemütliche Flohmarktbummler voll auf ihre Kosten kommen. Unter dem frischen grünen Blätterdach und dem Duft des feuchten Waldbodens entstand eine friedliche Idylle, die Standbetreiber wie Besucher zu genießen wussten. Es schien, als ob die Natur, die Bäume im lichten Maigrün und das Zwitschern der Vögel alle Hektik des Alltags wegwischten und so eine entspannte Atmosphäre entstehen ließen.

Für den Musikverein Inzigkofen ist dieser dreitägige Festmarathon mit dem nun schon traditionellen Flohmarkt ein echter, wenn auch notwendiger Kraftakt, der hilft, die Vereinskasse zu füllen. „Denn das Geld für Noten, Instrumente, die Ausgaben für Uniformen und einen guten Dirigenten müssen ja irgend woher kommen“, sagte der Vorsitzende, Manfred Henselmann.

Der Festbetrieb im großen Zelt war während des Flohmarkts in vollem Gange, sodass auch Käufer und Verkäufer weder Hunger noch Durst leiden mussten. Am Abend stieg im Festzelt die große Blechnacht, über die noch berichtet wird.