Der Frühling hält im Kräutergarten des Klosters Einzug

Der Frühling hält in der Region Einzug – das ist auch im Kräutergarten beim Kloster Inzigkofen zu beobachten. Ein rotes Eichhörnchen huscht gerade über die Wiese, als ich den Garten betrete und beobachtet mich aus sicherer Distanz von einem Strauch aus. Am Insektenhaus treffe ich Alfred Bauernfeind, der sich seit 27 Jahren als Hauptverantwortlicher im Auftrag des Nabu um den Garten kümmert. „Alle reden davon, wie schrecklich das Insektensterben ist, aber hier kann man mal sehen, was man erreichen kann, wenn man die Natur mal Natur sein lässt“, sagt Bauernfeind und deutet auf die Wildbienen und Feldwespen, die immer wieder in den Löcher in Ziegeln und Holz abtauchen, um kurz darauf wieder loszufliegen.

Natur soll in die heimischen Gärten zurückkehren

Seit der Eröffnung der Hängebrücke kämen deutlich mehr Besucher in den Kräutergarten des Klosters, sagt Bauernfeind, „und sind dann erst einmal wahnsinnig enttäuscht“. Dabei müsse doch klar sein, „dass es hier nicht aussehen kann wie auf der Landesgartenschau“, erklärt er. „Denn unser Ziel ist es, den Leuten zu zeigen, wie man die Natur in den eigenen Garten bringen kann – da können wir nicht nur Frühblüher pflanzen“, sagt Bauernfeind, der mindestens jeden zweiten Tag im Kräutergarten nach dem Rechten sieht. Trotzdem dauere es nur noch wenige Tage, bis auch die Pflanzen hier voll anfingen, zu blühen. „In zwei Wochen explodiert hier alles“, sagt Bauernfeind. Neben einer Vielzahl dort lebender Insekten, Vögel und sonstiger Kleintiere gibt es dort eine große Zahl an Gewürzpflanzen, Heilplanzen, Beerensträuchern und sogar Obstbäumen im Miniaturformat zu entdecken.

Auch alle möglichen Getreidesorten werden im Kräutergarten zur Schau angepflanzt – auch solche, die in der modernen Landwirtschaft kaum mehr Verwendung finden wie Einkorn und Emmerich. Mehr als 250 Schilder zur Erklärung der im Garten angesiedelten Pflanzen- und Tierarten fertigt Bauernfeind in diesem Jahr an. Zwischen 3000 und 4000 Euro kostet die Instandhaltung des Gartens im Jahr, rund zwei Drittel davon trägt der Naturpark Obere Donau, der Rest wird durch Spenden finanziert.

Gerade jetzt fällt einiges an Arbeit an, denn den Winter haben nicht alle Pflanzen überlebt und müssen mit frischen Setzlingen ersetzt werden. „Ich habe momentan drei Leute, die mir regelmäßig mit dem Garten helfen, weitere Freiwillige, die sich für den Garten interessieren, sind aber jederzeit willkommen“, sagt Bauernfeind. Auf lange Sicht braucht er auch einen Nachfolger, doch bislang habe sich noch niemand gefunden, der die volle Verantwortung für den Garten übernehmen möchte.

Holzbiene erweist sich noch als zu wählerisch für den Garten

Zum Abschied kommt noch ein besonderer Gast in den Garten geflogen: „Eine Holzbiene“, sagt Bauernfeind – er hat das große, schwarze Insekt auf den ersten Blick erkannt. Gemächlich brummt das Geschöpf an der sonnengewärmten Klostermauer entlang, sicher ist es auf der Suche nach einer als Nistplatz passenden Mauerritze. „Die würde ich hier wirklich gerne ansiedeln“, sagt Bauernfeind – dieses Mal klappt es aber nicht, denn das Tier erweist sich als ziemlich wählerisch und fliegt über die Klostermauer davon.