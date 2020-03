Das Rote Kreuz Inzigkofen ist gefragt

Eine überaus positive Bilanz hat Bereitschaftsleiter Andreas Beck bei der Hauptversammlung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Inzigkofen im Gasthof Mühle in Dietfurt präsentiert. Erfreulich waren drei Neuzugänge – die DRK Bereitschaft hat nun 22 Mitglieder, jeweils elf männliche und elf weibliche. Die gute Aus- und Fortbildung zeigt sich darin, dass die Bereitschaft zwei Verbandsführer, einen Notfallsanitäter, einen Rettungsassistenten, drei Rettungssanitäter sowie zwei Rettungshelfer und sechs Sanitätshelfer zählt.

Dies war für die erfolgreiche Arbeit in 2019 bei 32 Einsätzen im Sanitätsdienst in Inzigkofen und bei anderen Bereitschaften nötig. Bereitschaftsleiter Andreas Beck schilderte detailliert die Einsätze und erinnerte vor allem an große Fasnetsveranstaltungen, Sportfeste sowie die Großübung auf dem Truppenübungsplatz Stetten a.k.M. Hier waren die Helfer besonders gefordert. Ein Lob gab es für den Bereitschaftsverbund mit Walbertsweiler und Meßkirch mit gemeinsamen Dienstabenden und Einsätzen. Ein besonderes Ereignis war die Einweihung und Inbetriebnahme des neuen Fahrzeuges für die Helfer-vor-Ort-Gruppe (HVO). Über die Arbeit der HVO berichtete deren engagierter Initiator und stellvertretende Bereitschaftsleiter Philip Müller. Von 132 Einsätzen der Gruppe waren 46 in Engelswies, 32 in Inzigkofen und 30 in Vilsingen, 24-mal war man außerhalb der Gemeinde im Einsatz. Mit Hans Seifried hat man nicht nur einen fachkundigen Fahrzeugwart, sondern auch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit mit fundierten Kenntnissen und Erfahrungen. Er und Marco Stroppel sind auch weitere Aktive bei der HVO. Mit weiteren Aktivitäten wie Blutspenden, Altkleidersammlung, Sitzungen und Kameradschaftspflege schloss Andreas Beck seinen mit Beifall aufgenommen Tätigkeitsbericht.

Von der wichtigen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen berichtete Jugendleiterin Kim Heger. 18 Gruppenabende, Aktivitäten bei Ferienangeboten, Mithilfe bei Festen und zur Ausbildung waren Schwerpunkte der Jugendgruppe, die Hoffnung für weitere junge Aktive weckt. Schatzmeisterin Gisela Renz machte auf große Ausgaben aufmerksam, die durch den Kauf eines neuen Fahrzeuges für die HVO entstanden sind. Doch wurde mit besonderem Dank die finanzielle Unterstützung der Gemeinde von 10 000 Euro zur Beschaffung des Fahrzeuges vermerkt.

Dies fand auch Lob und die Anerkennung vom DRK Kreisverband Sigmaringen, wie dessen Vertreter Mario Rilli anmerkte. Er und auch Bürgermeisterstellvertreter Gerhard Klein zeigten sich beeindruckt von den Leistungen der Bereitschaft und ihrer Führung für die Mitmenschen. Klein zeigte sich auch dankbar für die reibungslose Zusammenarbeit mit den Feuerwehren und der Bergwacht zum Wohle der Einwohnerschaft. Erfreut war er, dass beim diesjährigen Kinderferienprogramm in Inzigkofen das Jugendrotkreuz sich aktiv beteiligt. „ Die Gemeinde wird auch weiterhin die DRK Bereitschaft unterstützen, wie es sich beim einstimmigen Beschluss des Gemeinderates zur Finanzierung des neuen Fahrzeuges zeigte“, sagte Klein.

Elisabeth Riegger wurde bei der Neuwahl einstimmig zur Schriftführerin gewählt. Teresa Beck besuchte alle 18 Dienstabende, vor Philip Müller, Kim Heger und Jenny Weiß die fast immer anwesend waren. Sie erhielten kleine Präsente vom Bereitschaftsleiter. Termine für 2020 sind am Samstag, 25. April, eine Altkleidersammlung sowie am 8. Mai und 9. Oktober Blutspenden in der Keltenhalle Vilsingen.