Das Band zwischen Inzigkofen und Konstanz

Die Konstanzer Autorin Chris Inken Soppa ist auf Einladung des Bildungswerks am Freitag, 14. August, 19 Uhr, im Kreuzhof des ehemaligen Klosters Inzigkofen zu Gast. Dort liest sie aus ihrer unlängst erschienenen und von der Kritik hochgelobten historischen Romanbiografie „Der große Muntprat“, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Das sorgfältig recherchierte und fesselnd erzählte Buch handelt vom Leben und Wirken des Konstanzer Fernkaufmanns und Weltbürgers Lütfrid Muntprat (um 1383 bis 1447). Seine Lehrjahre verbrachte er in Barcelona, wo er Menschen anderer Herkunft, anderen Glaubens, anderer Sprache kennenlernte. Früh verantwortlich für Familie und Unternehmen, bereiste er bald halb Europa. Der Handel mit Leinwand, Korallen und Safran machte ihn wohlhabend und einflussreich. Spuren von ihm finden sich im heimischen Konstanz und Schwaben, aber auch im Thurgau und Rheintal und bis nach Spanien. Erzählt wird auch von Lütfrid Muntprats gefährlichen Reisen, von seiner Familie, Freunden und Feinden, von politischen wie zünftischen Unruhen, von der Fremde und der Rückkehr in die vertraute Welt.

Das reiche Konstanzer Kaufmannsgeschlecht Muntprat ist im ausgehenden 15. und beginnenden 16. Jahrhundert in besonderer Weise mit dem Aufstieg des Klosters Inzigkofen zu einem materiell wohlhabenden, ständisch mit einem hohen Adels- und Patriziatsanteil angesehenen und spirituell und literarisch vitalen Chorfrauenstift verbunden. Der Kaufmann Konrad Muntprat, ein Neffe von Lütfrid, und weitere Familienangehörige treten als vielfache Wohltäter in Erscheinung. Die wohl bedeutendste Inzigkofer Mystik-Handschrift, die mit entzückenden Miniaturen illustrierte klösterliche Lehrdichtung „Christus und die minnende Seele“, gelangt über Konrads Tochter Anna 1497 an die Frauengemeinschaft an der Oberen Donau, und eine weitere Tochter, Veronika, gehört zusammen mit ihrer Nichte, der späteren Pröpstin Elisabeth, zu den wichtigen Schreiberinnen der bedeutenden Inzigkofer Handschriftensammlung aus dieser Zeit.