Burghöhle und Bergfried sind frei zugänglich

- Die Burghöhle Dietfurt und der mittelalterliche Bergfried sind am kommenden Sonntag, 26. August, zwischen 11 und 17 Uhr im Zuge eines überregionalen „Höhlentags“ frei zugänglich. Auf wichtige Besonderheiten der Höhle, des Bergfrieds wie auch der Dietfurter Ruine wird durch erklärende Beschilderungen der Bergwacht hingewiesen.

Die obere Halle der Dietfurter Höhle ist eine bedeutende Fundhöhle in Baden-Württemberg. Sie wurde seit der Altsteinzeit von Menschen genutzt, bei mehreren Ausgrabungen kamen Aufsehen erregende Funde zu Tage.

Eine Einmaligkeit stellt die Neutempler-Kultstätte aus den 1920er-Jahren dar, die über eine steile Treppe, die tief ins Berginnere führt, von der oberen Halle aus erreichbar ist. Sie ist seit ihrem Einbau in unverändertem Zustand erhalten. Hier führte der präfaschistische Neutemplerorden des Lanz von Liebenfels seine rassistischen, frauenfeindlichen und menschenverachtenden Rituale durch, über die die Bergwacht seit vielen Jahren in Vorträgen und Führungen aufklärt.

Aus Anlass des 150-jährigen Bestehens des DRK-Kreisverbands Sigmaringen finden zudem um 12.30 und um 15 Uhr Rettungsübungen der Bergwacht statt.

Auch im Donaubergland gibt es bei Führungen Einblicke in die Unterwelt. Doch nicht nur eine ganze Reihe von Höhlen werden an diesem Aktionstag vorgestellt, sondern auch weitere geologische Highlights der Südwestalb wie die Donauversickerung zwischen Immendingen und Tuttlingen-Möhringen stehen besonders im Mittelpunkt. Dort erfolgt auch um 11 Uhr die offizielle Eröffnung dieses Aktionstages. Der Experimentalmusiker Martin Brück aus Bad Urach wird das Ganze in Immendingen mit „Wasserklängen“ klanglich umrahmen.

Die Führungen und geführten Wanderungen finden zu unterschiedlichen Zeiten statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Festes Schuhwerk und Trittsicherheit sind allerdings geboten.

Folgende Höhlen und Geotope können am Höhlentag im Rahmen von Führungen besichtigt werden:

Mühlheimer Felsenhöhle (11 bis 17 Uhr; und geführte Wanderung um 13.30 Uhr ab Kolbinger Höhle zur Mühlheimer Höhle)

Beilsteinhöhle und Gran-eggschacht (Führung 13.30 Uhr; Wanderparkplatz Ruine Granegg, Bubsheim)

Dietfurter Burghöhle (11 bis 17 Uhr)

Petershöhle (Führung bereits um 10 Uhr, Treffpunkt Haus der Natur in Beuron); Petershöhle und Maurushöhle (Führung um 13.30 Uhr, Treffpunkt Haus der Natur in Beuron) und Bronner Höhle, Jägerhaushöhle und Sperberloch (Führung „Vom Jurameer zum Donautal“, 14 Uhr Fridingen, Wanderparkplatz Skihang)

Donauversickerung mit Versinkungsstellen in Immendingen und Möhringen (12 Uhr Wanderung, 13 und 15 Uhr Führungen, Immendingen, Radler-Zeltplatz).

Der Aktionstag wird gemeinsam von der Donaubergland GmbH, dem Landkreis Tuttlingen, dem Geopark Schwäbische Alb, dem Naturpark Obere Donau, Ortsgruppen des Schwäbischen Albvereins und der Bergwacht Sigmaringen gestaltet.