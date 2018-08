Burghöhle und Bergfried sind am Wochenende frei zugänglich

Wegen des Anfangsverdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermitteln Beamte des Kriminalkommissariats Ravensburg gegen eine 25-Jährige, die am Dienstag gegen 12 Uhr eine 24-jährige schwangere Mitbewohnerin mit einer Scherbe am Bauch oberflächlich verletzt hat.

Zuvor, so berichtet die Polizei, hätten sich die beiden Frauen in dem Asylbewerberheim in der Lindenstraße in Wilhelmsdorf gestritten. Während des Streites zerschlug die 25-Jährige ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge einen Aschenbecher und attackierte damit die ...