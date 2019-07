Bosch-Big-Band in der Römerhalle: Solisten geben dem Konzert den besonderen Glanz

Die Bosch-Big-Band unter der Leitung von Alexander Springer ist wegen des schlechten Wetters in die Römerhalle verlagert worden: Die Musiker und die zwei Solisten - Paul Heller am Saxophon und German Marstatt an der Trompete - spielten umso energischer und mitreißender. Kultur im Klosterhof ist eine Reihe, die sich großer Beliebtheit erfreut. Viele waren in die Römerhalle gekommen, um beste Jazz-Musik zu genießen.

Die Bosch-Big-Band gab ein Benefizkonzert zugunsten des Klosters Inzigkofen. Bernd Eck, Leiter des Volkshochschulheims, freute sich, die Ausnahme-Musiker vorzustellen. Der Dirigent Paul Heller komme schon 25 Jahre in das Kloster, um Jazz-Workshops zu geben. Ein Dutzend Musiker der Band haben bereits an den Workshops teilgenommen, um sich musikalisch weiter zu bilden. Sie seien ohne Gage von Stuttgart und Umgebung gekommen, um für das Kloster zu spielen. Es sei jetzt doch die richtige Entscheidung gewesen, das Konzert in die Römerhalle zu verlagern. Draußen regnete es nach dem heftigen Gewitter weiter.

In der Römerhalle hat sich ein ausgewiesenes Publikum eingefunden, das Jazz schätzt und begeisterungsfähig ist. Die Bosch-Big-Band spielte spannungsvoll und energiegeladen. Die Phrasierung und der Duktus der Stücke waren von immenser Perfektion und bargen immer wieder feine musikalische Überraschungen. Die Percussions liefen in Hochform auf. Die Bläser bebten in ihrem Spiel und ließen den Glanz des Blechs erstrahlen. Einmal ging die Gitarre in Führung, mal die Saxophone. In den Publikumsreihen waren die Körper in Schwingung versetzt. Immer wieder brach der begeisterte Szenenapplaus nach einem beeindruckenden Solo aus.

Die Lichttechnik zauberte die Römerhalle in eine stimmungsvolle Atmosphäre. Dirigent Springer führte mit Humor und guten Geschichten die Stücke ein.

Doch waren es vor allem die Solisten, die dem Konzert den besonderen Glanz gaben. Sie bereicherten das Spiel der Bosch-Big-Band. German Marstatt an der Trompete und am Flügelhorn und Paul Heller am Saxophon sprühten vor Energie und Einfallsreichtum. Sie gingen in Dialog, überließen dem anderen die Führung, und wechselten die Perspektiven. Ereignisreich, beherrscht und brillant, mal samtig, mal rau, gestalteten sie ihren Part und blieben mit der Big-Band in einer schönen Symbiose.