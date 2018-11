Borkenkäfer bis jetzt kein großes Problem

Deutlich ausgewirkt hat sich das Klima des vergangenen Sommers mit seinen hohen Temperatur- und niedrigen Niederschlagsanomalien auch auf die Waldwirtschaft der Gemeinde Inzigkofen.

Bei einer Waldbegehung und anschließenden Gemeinderatssitzung informierten sich Gemeinderäte, Privatwaldbesitzer und Interessierte über das Thema. Besonders der sogenannte Buchdrucker, der Borkenkäfer in der nördlichen Hemisphäre, hat einen nicht unerheblichen Vorteil bei heißen und trockenen Sommern. Stefan Kopp, Fachbereichsleiter des Landratsamtes Sigmaringen und der Forstrevierleiter Johannes Lang präsentierten Zahlen und Fakten und beantworteten die Fragen der Waldbesitzer für deren Praxis.

Von dem vielen Käferholz seien die Marktpreise sehr mitgenommen, es habe nicht einmal vollständig verarbeitet werden können, sagt Lang. Deshalb seien im Inzigkofer Bezirk geplante Räumungen zurückgestellt worden. Im Gemeindewald Inzigkofen beträgt die Menge an Käferholz allerdings nur 600 Festmeter, was im Vergleich einen sehr geringen Anfall bedeutet. Der Grund hierfür sei eine sehr gute Ausgangslage mit ursprünglich wenig vorhandenen Käfern. „Eine Käferpopulation benötigt für ihre Entwicklung eine gewisse Zeit, so dass bei uns die Katastrophe ausgeblieben ist“, erklärt Kopp. Allerdings seien der Holzmarkt und die Preise wegen dem Käferproblem andernorts und Sturmschäden in der Tschechei und Italien nicht einzuschätzen.

Braunes Bohrmehl am Stamm, sowie eine verfärbte und vertrocknete Krone im den Sommermonaten sind die Indizien für einen Käferbefall. Im Gemeindewald Inzigkofen werden deshalb regelmäßig Filmaufnahmen mit einer Drohne vorgenommen, um einzelne, befallene Bäume frühzeitig eliminieren zu können. Die Fachleute des Forstes erklärten den Teilnehmern der Exkursion, wie die Käfer mit ihren Pheromonen immer weitere Käfer anlocken und diese gegebenenfalls zum Nachbarbaum verweisen. Dann vermehrten sich die Käfer so lange unter der Rinde , bis das Abwehrsystem des Baumes zusammenbreche.

Hohe Temperaturen und keinerlei Niederschlag über längere Zeit kommen dem Käfer zupass - wie im vergangenen Sommer. Die Klimaerwärmung von mindestens zwei Grad wird dem Buchdrucker bis zum Ende des Jahrhunderts geschätzte 20 bis 40 Tage mehr Entwicklungszeit bieten, schätzen Fachleute. Der Trend dahin sei deutlich zu beobachten, sagt Johannes Lang. Deshalb ist es bedeutsam, welche Baumarten nachgepflanzt werden. „Was wir heute pflanzen, ist am Ende des Jahrhunderts reif“, sagt der Revierleiter. Die Buche ist in unserer Region der Baum, der sich natürlich verbreitet. Seit 2014 wird deshalb gezielt die Douglasie aus Nordamerika eingebracht, weil sie für den Buchdrucker keine Wirtspflanze ist.

Das finanzielle Endergebnis des Waldhaushaltes von rund 100 000 Euro plus beurteilt Fachbereichsleiter Kopp als sehr beachtliches Betriebsergebnis. „Verglichen mit anderen Betrieben sind wir mit einem blauen Auge davongekommen“, sagte er. Wegen Sturmholz und einzeln stehendem Käferholz lagen die Ausgaben 2018 um 10 000 Euro höher als erwartet. Die Einnahmen aus dem Holzeinschlag von 250 000 Euro im Jahr 2018 werden aber vermutlich 2019 nicht in dieser Höhe zu halten sein.