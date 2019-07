Bogenschießen für Anfänger und Fortgeschrittene

Die Volkshochschule Inzigkofen im alten Kloster bietet von Donnerstag, 11. Juli, bis Sonntag, 14. Juli, einen Kurs im Bogenbau und Bogenschießen an. Der Kurs beginnt am am Donnerstag um 17 Uhr und endet Sonntag um 12 Uhr. Er wird geleitet von Bogenbauer Martin Worf aus Unterwaldhausen.

Jeder Teilnehmer stellt dabei in Handarbeit seinen eigenen Bogen her und bekommt eine fachkundige Einweisung in den richtigen Gebrauch der Werkzeuge, die vom Kursleiter Worf zur Verfügung gestellt werden. Die im Kurs angewandte Methode des Bogenbaus wurde von Worf entwickelt und führt auch dann zu überzeugenden Ergebnissen, wenn die Teilnehmer keine handwerklichen Vorkenntnisse besitzen. Eingeladen sind auch bereits erfahrenere Bogenbauer, die ihr Wissen und Können erweitern wollen.

Bögen entstehen ohne technische Hilfsmittel

Gebaut werden traditionelle Bögen, die ohne technische Hilfsmittel wie Zielvorrichtungen auskommen. Man spricht beim Schießen mit diesen Bögen auch von intuitivem oder instinktivem Bogenschießen. Die Teilnehmer haben die Auswahl zwischen verschiedenen Bogentypen und erwerben den passenden Bogenrohling beim Kursleiter. Schießübungen finden auf dem Gelände der Volkshochschule statt.

Der Kurs ist geeignet für Frauen, Männer und auch Jugendliche ab 14 Jahren sowie Kinder ab zwölf Jahren in Begleitung Erwachsener.