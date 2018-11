Blue-Bots und Angry Birds: So lernen Kinder IT-Grundlagen

Einen Einblick, wie Kinder schon von klein auf an das Leben im Digitalen Zeitalter herangeführt werden können, haben Lehrer jüngst beim Medienkompetenztag an der Grundschule in Vilsingen erhalten.

Rund 20 Lehrer aus dem Kreis Sigmaringen und dem Zollernalbkreis nahmen an der Veranstaltung teil, bei der unterschiedliche Unterrichtskonzepte zur Vermittlung von Grundlagen von Computertechnik vorgestellt wurden. Unter Beifall nahmen Schulleiterin Meike Laplace und Rebecca Ruf die Urkunde in Anerkennung für die Teilnahme am Referenzschulmodell des Landesmedienzentrums vom Leiter des Kreismedienzentrums Sigmaringen, Christoph Siegle, und der medienpädagogischen Beraterin Jana Böhm in Empfang.

„Auch in Zukunft wird unsere Schule an dem Modellprojekt teilnehmen.“, erklärte Schulleiterin Meike Laplace. Es sei wichtig, vor allem jungen Lehrern aufzuzeigen, wie Kinder im Unterricht an Medien herangeführt werden können. Laplace legt besonderen Wert darauf, die Medien direkt im Unterricht zu integrieren. „Wir wollen weg vom Frontalunterricht im Computerraum“, sagt die Schulleiterin.

Wie das funktionieren kann, demonstriert die medienpädagogische Beraterin Jana Böhm: Die sogenannten „Blue-Bots“, kleine Roboter, die ein bisschen wie Käfer aussehen, können bereits in den Unterricht der ersten und zweiten Klassen eingebaut werden – schon bevor die Kinder überhaupt flüssig lesen können. Mittels Tasteneingabe auf dem Rücken können die Kinder den niedlichen Roboter-Käfern aus vier verschiedenen Befehlen eine Sequenz einprogrammieren und dann auf die Start-Taste drücken. Vorwärts fahren, nach links drehen, nach rechts drehen und rückwärts fahren können die Blue-Bots. Nach Abschluss der Sequenz gibt der kleine Roboter fröhliches Beep-Beep ab. Ein Klassensatz mit sechs Robotern und Ladestation kostet 450 Euro, ist aber für Schulen auch beim Kreismedienzentrum ausleihbar.

Ein weiteres Unterrichtsbeispiel: Von Schülern im Deutschunterricht erstellte Bildergeschichten können digital mit Text zu einer Präsentation für ein Publikum zusammengefügt werden. Das Konzept funktioniert sowohl bei am Computer gestalteten Grafiken als auch mit von Hand gemalten und anschließend eingescannten Bildern.

Auch im Bereich E-Learning gibt es Möglichkeiten, Grundschülern schon früh die Grundlagen des Programmierens spielerisch näher zu bringen. Das Medienportal code.org wird unter anderem von Facebook-Gründer Marc Zuckerberg empfohlen. Der CEO erklärt Pädagogen auf der USA-basierten Seite im Einführungsvideo, wie wichtig er es findet, dass möglichst viele Menschen Programmieren lernen. Eine junge Lehrerin stellt sich als Probandin zur Verfügung.

Laxere Gesetze in den USA

„Die Anmeldedaten Ihrer Schüler sollten Sie auf alle Fälle anonymisieren“, betont Christoph Siegle. Denn die Datenschutzgesetze würden in den USA laxer gehandhabt. Man kann sich denken, wie ambivalent die Auswirkungen sein könnten: Im besten Fall meldet sich Mark Zuckerberg bei einem künftigen Programmierertalent, im schlechtesten Fall geraten die Namen der Kinder und ihrer Schule in die Hände von Cyber-Kriminellen.

Verschiedene Aufgaben stellt die Plattform den Schülern zur Bearbeitung, auch hier geht es um die Grundlagen. Die erste Lektion vermittelt den jungen Schülern beispielsweise den Umgang mit der Computermaus, drag and drop wird geübt. Das müssen die Kleinen auch sicher beherrschen, wenn Sie mit der nächsten Aufgabe fertig werden sollen: Ein kleiner roter Vogel, bekannt aus dem Spiel „Angry Birds“ bittet darum, per Pfeilsequenz zum nächsten Schweinchen geleitet zu werden. Im Gegensatz zum Originalspiel geht es dabei allerdings völlig gewaltfrei zu und dem armen Schweinchen nicht an den Kragen. So machen sich die Mädchen und Jungen spielerisch mit der Technologie vertraut, deren Beherrschung künftig das gesellschaftliche mehr und mehr bestimmen wird.