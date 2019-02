Bläserklasse für Erwachsene plant bereits ersten Auftritt

Bereits wenige Wochen nach dem ersten Treffen hat die neue Inzigkofer Bläserklasse für Erwachsene beachtliche Erfolge erzielt. Nach nur zwei Proben klang „Hänschen Klein“ schon ganz passabel, unterm Weihnachtsbaum gab's dann bei vielen zu Hause „Jingle Bells“: Im Proberaum der Musikkapelle Inzigkofen trifft sich seit November jeden Freitagabend ein gutes Dutzend Neu-Musiker oder solche, die ihr Instrument aus Zeitgründen einige Jahre lang nicht spielen konnten.

Viele junge Musiker ziehen für Ausbildung und Studium weg

„Für uns ist das ein neuer Weg der Nachwuchsförderung“, sagt Dirigent Mathias Dreher. Denn es lernen zwar immer noch viele junge Leute ein Instrument und werden gute Musiker, doch für Studium oder Ausbildung ziehen dann einige weg und kommen der Kapelle abhanden.

Mit der Idee, es mal mit einer Bläserklasse für Erwachsene zu probieren, hat die Musikkapelle Inzigkofen offenbar einen Nerv getroffen. Zu einem Schnupperabend im Oktober kamen weit mehr Interessierte, als sich der Verein erhofft hatte – und praktisch alle sind geblieben. „Ich wollte schon immer Musik machen“, sagt die 45-jährige Gül Coban aus Sigmaringen. Sie hat sich für die Klarinette entschieden – für sie völliges Neuland.

Daniel Löffler aus Inzigkofen wiederum hat als Kind Trompete gespielt, doch dann verließ ihn ein bisschen die Lust. Die ist heute, mit 28 Jahren, wieder voll da. „Mir gefällt es vor allem, in der Gruppe zu spielen“, sagt er. „Wenn man so allein vor sich hin spielt, ist es lange nicht so schön.“

Jüngere und Ältere, gänzlich Unerfahrene und solche, bei denen das Können nur aus dem Dornröschenschlaf erweckt werden muss: Die Gruppe ist bunt gemischt und verteilt sich zur Freude des Dirigenten auf viele verschiedene Register. Posaunen, Trompeten, Tuba, Horn, Saxofon, Klarinetten und Querflöte: alles dabei. Weil Mathias Dreher nicht überall gleichzeitig sein kann, helfen Paten aus der aktiven Kapelle tatkräftig mit. Blas- und Grifftechnik, die richtige Haltung beim Spielen, Notenlehre: Sie sitzen neben den Musikern und geben ihnen wertvolle Tipps.

Zwei von ihnen sind Heidi Heider und Ulrika Stroppel. „Ich finde den Ehrgeiz super, den Erwachsene entwickeln“, sagt Heidi Heider. „Der rege Probenbesuch ist toll, das Ganze ist schon ein richtiger Selbstläufer.“ Ulrika Stroppel kann das nur bestätigen: „Es ist faszinierend, was sich hier in kurzer Zeit entwickelt hat“, sagt sie. Damit meint sie nicht nur die musikalischen Fortschritte: „Hier sind sogar schon neue Freundschaften entstanden.“ Schwer begeistert von seiner neuen Gruppe ist auch Dirigent Mathias Dreher. „Dass wir unterm Baum schon Weihnachtslieder spielen können, damit hätte ich nie gerechnet“, sagt er. Die Musiker kämen viel schneller voran, als er sich erhofft habe. Kein Wunder, dass er bereits in Herausforderungen denkt: Wenn die Musikkapelle Inzigkofen am 14. Juli im Klosterhof ihre Sommerserenade spielt, soll auch die Bläserklasse ihre ersten Stücke vor Publikum zum Besten geben.