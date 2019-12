Bildungswerk beschäftigt sich mit Klimawandel

Die Programmplanung für das erste Halbjahr 2020 des Bildungswerks Inzigkofen hat die Verantwortlichen des Trägerausschusses und das Leitungsteam beshäftigt. Einige Termine stehen kurz vor dem Jahreswechsel schon fest, so der Vorsitzende Edwin Weber.

Wie immer werde zu Jahresbeginn mit einem Flyer, der im Rathaus und in den Ortsverwaltungen der Gemeinde Inzigkofen ausliegt und allen Haushalten zugestellt wird, auf das Angebot des Bildungswerkes aufmerksam gemacht. Wie jedes Jahr gibt es einige gemeinsame Termine mit der Volkshochschule im ehemaligen Kloster Inzigkofen, der Evangelischen Erwachsenenbildung Sigmaringen und dem Bildungswerk der Seelsorgeeinheit Laiz-Leibertingen.

Den traditionellen Start macht am Samstag, 4. Januar, um 20.30 Uhr im Kapitelsaal des ehemaligen Klosters der „Rhythmus Afrikas“, ein Konzert mit Trommeln, Gesang, Kora, Balafon und Tanz. Weiter geht es am Mittwoch, 15. Januar, mit einem Vortrag von Dagmar Konrad zum Thema „Die Missionskinder der Basler Mission im 19. Jahrhundert“. Der Vortrag findet ab 19.30 Uhr im Kapitelsaal ehemaligen Klosters in Inzigkofen statt.

Technisch wird es im Februar: Im Evangelischen Gemeindehaus spricht am Mittwoch, 19. Februar, um 19.30 Uhr Gerhard Gruhler von der Hochschule Reutlingen zum Thema: „Null CO2, null Schadstoffe?“. Dabei wird es unter anderem um Elektrofahrzeuge und ihre Umweltverträglichkeit gehen.

Kammerchor unterhält mit geistlicher und weltlicher Musik

Der Kammerchor der Volkshochschule lädt für Freitag, 28. Februar, um 19.30 Uhr zum Konzert mit geistlicher Abendmusik und weltlicher Klassik ein. Besonderes Interesse dürfte am Mittwoch, 18. März, um 19.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses ein Vortrag von Peter Braig aus Inzigkofen finden. Er spricht über das Leben in Hongkong aus seiner Erfahrung als dortiger Auslandslehrer.

„Warum die Badener keine Schwaben mehr sein wollen “, schildert die Kulturhistorikerin Helga Müller-Schnepper am Freitag, 27. März, um 19.30 Uhr im Kapitelsaal des Klosters.

Kinderangebote gibt es am Donnerstag, 2. April, im Bürgersaal mit einem Bilderbuchkino und zusätzlich an vier Nachmittagen vom 14. bis 17. April in der Römerhalle beim Mitmachzirkus mit Jürgen Seybold. Mit fünf Terminen ab Montag, 20. April, startet im Bürgersaal jeweils um 18.30 Uhr der Kurs „Tanze, was dich bewegt“ mit Birgitta Samtner-Kempf. Große Besucherzahlen fand bisher der Wettermann Roland Roth, der zusammen mit dem einheimischen Ewald Schuler am Montag, 15. Juni, um 19 Uhr im Bürgersaal über den Klimawandel in Inzigkofen referiert.

Besondere musikalische Genüsse schließen das Programm vor den Sommerferien ab. Am Mittwoch, 1. Juli, um 19.30 Uhr erklingen im Kreuzhof des ehemaligen Klosters in Inzigkofen Harfenklänge von Angela Schlögl-Eggert. Ein Gospelkonzert findet am Freitag, 10. Juli, um 19.30 Uhr in der Klosterkirche Inzigkofen unter Leitung der Musikerin Angelika Rehaag statt.