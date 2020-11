Betrunkener fährt in Schlangenlinien

Ein 59-jähriger Fahrer eines Hyundai ist am Freitag gegen 17 Uhr in deutlichen Schlangenlinien in Inzigkofen auf der Römerstraße gefahren. Hinterher fahrende Zeugen meldeten dies der Polizei. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen konnten das Fahrzeug schließlich kontrollieren. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest beim Fahrer zeigte das stolze Ergebnis von 2,94 Promille an, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Blutentnahme und Einbehaltung des Führerscheins waren die logische Konsequenz. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.