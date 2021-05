Besucher sollen künftig zu Parkplätzen geleitet werden

Um den Zustrom und den damit verbundenen Parkverkehr von Besuchern des Fürstlichen Parks und des Donautals an Sonn- und Feiertagen besser lenken zu können, führt die Gemeinde Inzigkofen ein Parkleitsystem ein (wir berichteten). Dazu werden verschiedene Schilder aufgestellt, um die Besucher zu den gebührenfreien Parkplätzen „Römerhalle“ und „Friedhof“ sowie den künftig gebührenpflichtigen Parkplätzen „Festplatz“ und „Parkplatz Donaubrücke“ zu weisen. Von den gebührenfreien Parkplätzen „Römerhalle“ und „Friedhof“ aus wird auch die fußläufige Verbindung zum Fürstlichen Park/Hängebrücke mit braunen Schildern ausgeschildert. Dem Gremium wurden kürzlich die Schildergrößen vorgestellt. Drei große Schilder sollen an den Ortszugängen an der Römerstraße und an der Donautalstraße L277 stehen. Die kleineren Schilder im Ort. Gebühren werden dann von Montag bis Samstag und an allen Sonn- und Feiertagen von 8 bis 20 Uhr verlangt und kosten 50 Cent je angefangene 60 Parkminuten und 3 Euro für ein Tagesticket. Foto: Mandy Streich