Bereitschaftsleiter gibt nach fast 30 Jahren Amt ab

Eine Zäsur in der Führung der DRK Bereitschaft Inzigkofen gab bei der Hauptversammlung im Bürgersaal des Inzigkofer Rathauses. Nach fast 30 Jahren als Leiter der DRK Bereitschaft Inzigkofen trat Andreas Beck nicht mehr zur Wahl an. Er gab die Führungsposition in jüngere Hände und mit Jennifer Zimmermann wurde erstmals eine Frau als Bereitschaftsleiterin gewählt.

Alle aktiven Mitglieder, Angehörige der Altersabteilung und Vertreter benachbarter DRK Bereitschaften waren zur Hauptversammlung gekommen. Der DRK Kreisverband Sigmaringen wurde von Mario Rilli vertreten. Zu weiteren Gästen zählten Bürgermeister Bernd Gombold, Ortsvorsteher Karl-Heinz Müller (Engelswies) und als Vertreter der Gesamtfeuerwehr Thomas Klein.

Im Bericht der Bereitschaftsleitung über die Jahre 2020 und 2021 wurden die Einschränkungen durch die Pandemie bei Einsätzen, Dienstabenden aber auch bei der Kameradschaftspflege sehr deutlich. Mit Einsatzdiensten in den Teststellen und auch im Kreisimpfzentrum im Jahr 2020 und 2021 kamen neue Aufgaben auf die Aktiven zu. Zahlreiche Einsatzkräfte waren stark gefordert und leisteten viele Einsatzstunden im ganzen Landkreis. Dazu kamen auch Aus- und Fortbildung. Als Besonderheit ein Fahrsicherheitstraining auf dem Verkehrsübungsplatz in Ehingen/Donau. Beim Lerncampus an der Landesschule beteiligten sich online viele Mitglieder. Der gesamte Zeitaufwand an geleisteten Tätigkeiten im Berichtsjahr 2020/21 betrug 2400 Stunden.

Besonders erfreulich ist die Zunahme an neuen Mitgliedern. Zum Jahresende 2021 zählte man 35 Aktive und mit Dr. Björn Brenner aus Inzigkofen erstmals einen eigenen Bereitschaftsarzt. Positiv verliefen auch die Blutspendentermine: so zuletzt mit vier Abgaben 2021 und 422 Konserven, was Rekord für Inzigkofen bedeutet. Dank galt dabei Teamleiterin Jennifer Zimmermann die alle Termine bestens vorbereitete und mit dem Blutspendedienst und der Gemeinde abstimmte.

Schatzmeisterin Gisela Renz präsentierte geordnete Finanzen, so dass Bürgermeister Bernd Gombold die Entlastung der Führungsmannschaft vornahm, die einstimmig erteilt wurde. Dabei würdigte er die Leistungen von Bereitschaftsleiter Andreas Beck der seit 1993 in der Leitung tätig ist. Er bezeichnete ihn als „Mister DRK Inzigkofen“, „da er mit seinem herausragenden Engagement in der Gemeinde das Deutsche Rote Kreuz über Jahrzehnte repräsentierte.

Die anstehenden Wahlen leitete Mario Rilli. Einstimmig wurde Jennifer Zimmermann zur Bereitschaftsleiterin gewählt, Schatzmeisterin ist künftig Kim Heger und Schriftführerin wie bisher Lena Gassner. Der neuen Führung sicherten der Leiter der „Hilfe vor Ort“-Gruppe Philipp Müller und auch Andreas Beck Unterstützung und Hilfe bei der Bewältigung der künftigen Aufgaben zu. Dies gilt auch für die bisher gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, wie deren Vertreter Thomas Klein betonte.

Mit dem Dank an alle Helferinnen und Helfer der Bereitschaft, so auch Raumwartin Ruth Seger, Kleiderwartin Teresa Beck und Fahrzeugwart Hans Seifried und nicht zuletzt auch seiner Frau Marie-Luise, selbst aktiv im DRK Kreisverband, für ihre Unterstützung, zitierte Andreas Beck zum Ende den früheren Bundespräsidenten Gustav Heinemann. Er sagte: „ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte“. Mit stehendem Applaus verabschiedete sich die Versammlung vom ehemaligen Bereitschaftsleiter Andreas Beck.