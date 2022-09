Benefizabend für Menschen mit Stoffwechselkrankheit

Eine Benefizveranstaltung für Menschen, die an Mukoviscidose erkrankt sind, findet am Freitag, 23. September, um 20 Uhr in der Keltenhalle Vilsingen statt. Die Veranstaltung, bei der die „Schrillen Fehlaperlen" und Doris Reichenauer von „Dui do ond de Sell" auftreten werden, war bereits für März 2020 geplant, teilt Jutta Schönfeld mit, deren Familie den Abend organisiert und veranstaltet.

Aufgrund der Coronapandemie konnte die Benefizveranstaltung damals nicht stattfinden. Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Der Sohn von Familie Schönfeld, Jannik, ist 21 Jahre alt und leidet an der unheilbaren Stoffwechselkrankheit Mukoviscidose. Bei dieser Krankheit ist durch eine Störung des Chloridkanals der Salzgehalt im Körper zu hoch und entzieht den Zellen Wasser, berichtet Jutta Schönfeld. Dadurch werde unter anderem der Schleim in der Lunge sehr zäh und könne schlecht abgehustet werden. Das könne zu schweren Lungenentzündungen führen und das Organ auf lange Sicht schwer schädigen.

Im letzten Jahr verstarb die Cousine von Jutta Schönfeld im Alter von 23 Jahren an dieser Krankheit. Jannik ginge es relativ gut, sagt sie, er müsse aber konsequent seine Therapie durchführen, die aus Inhalieren, Physiotherapie, Sport und regelmäßiger Medikamenteneinnahme besteht. Durch intensive Forschung werden immer wieder neue Medikamente entwickelt, die den Verlauf der Krankheit positiv beeinflussen können.

Der größte Teil vom Erlös des Benefizabends kommt daher der Forschung zu Gute. Ein kleiner Teil möchte die Familie dem mobilen Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser in Sigmaringen spenden, bei dem sich Jutta Schönfeld ehrenamtlich engagiert. Es wird an dem Abend außerdem einen kleinen Infostand geben, an dem Sandra Rupp, die Koordinatorin, Auskunft geben wird.