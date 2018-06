Beim Thema Regenwasser liegen die Nerven blank

Eine Gemeinderatssitzung, bei der verschiedene Fronten auf überaus emotionale Weise aneinandergeraten sind, hat Inzigkofen an ihrem jüngsten Sitzungstermin erlebt. Verantwortlich dafür waren die Stürme, die in den vergangenen Wochen zu Überflutungen geführt hatten, bei denen sich verschiedene Hausbesitzer von der Gemeinde im Stich gelassen und von der Feuerwehr Inzigkofen nicht genügend unterstützt gefühlt hatten.

Die gegenüberliegende Position vertrat die freiwillige Feuerwehr, die bei Hochwasser eigentlich nicht in der Pflicht steht, aber mit ihren freiwilligen Helfern das ihr Mögliche unternommen hatte, wie der stellvertretende Gesamtkommandant Rainer Klein erklärte. Besonders verteidigen musste sich aber die Gemeinde Inzigkofen, der allerdings in der Vergangenheit in Sachen Hochwasserschutz aus ihrer Sicht die Hände gebunden waren, weil sich die dafür relevanten Grundstücke bisher vollständig im Privatbesitz befunden haben.

Als vom Hochwasser Hauptbetroffene beschrieb Karin Maier auf emotionale Weise ihre Situation. In den vergangenen zehn Jahren war sie nun schon zum dritten Mal durch Hochwasser geschädigt. Keine der bisher auf ihrem Grundstück erfolgten Maßnahmen, von der Gemeinde angeordnete und auch die freiwilligen, hätten Wirkung gezeigt. Der jüngste Starkregen am 8. Juni hatte ihr Haus überaus stark in Mitleidenschaft gezogen und von der Feuerwehr fühlte sie sich im Stich gelassen, weil inzwischen keine Sandsäcke in der Gemeinde mehr vorhanden waren.

Sie wurde von weiteren Bürgern unterstützt, bei denen aber glücklicherweise das Wasser nicht in die Häuser eingedrungen war. Alle diese Hausbesitzer bewohnen die südlichste Häuserzeile von Inzigkofen, die untere Max-Beck-Straße und den Kolbenackerweg. Dort ist gleichzeitig der tiefste Punkt, wo sich alles Wasser letztendlich am Breitenriedgraben sammelt.

Unglücklicherweise befindet sich zusätzlich am angrenzenden Hang Richtung Westen ein Maisacker, welche das Wasser nicht aufnehmen kann – beim Neubaugebiet Reutäcker ist wegen der Erschließungsarbeiten die obere Bodenschicht entfernt und die vor Hochwasser schützenden Rückhaltebecken sind noch im Bau.

Bürgermeister Bernd Gombold versuchte aufzuzeigen, dass die Bewohner der betroffenen Wohngebiete Ähnliches nicht noch einmal erleben müssten, weil die Gemeinde zukünftig durch entsprechenden Grundbesitz in der Lage sei, genügend große Rückhaltebecken vorzuhalten. „Ich vertraue dabei auf die Berechnungen der Ingenieure und die Abnahme durch das Landratsamt“, sagte er. Hansjörg Madlener, der für die technischen Berechnungen zuständig ist, hatte im Vorfeld in der Sitzung dargelegt, welche Sofortmaßnahmen als Schutz vor Starkregen, nach dem ersten Starkregen des 31. Mai, unternommen worden waren. Diese Ausführungen stießen aber auf wenig Beachtung, weil beim Starkregen am 8. Juni lediglich ein privat errichteter Wall auf Privatgrund Wirkung gezeigt habe.

Gemeinderat möchteMaisanbau verbieten

Die Bewohner entlang des Breitenriedgrabens waren trotzdem betroffen. Hansjörg Madlener hatte den Besitzern des Breitenriedgrabengebietes einen breiteren und tieferen Graben, befreit von Überbauungen und Bepflanzungen empfohlen. Gemeinderat und Landwirt Hubert Scherer befürchtete als Anrainer sogleich: „Wenn dann viel Wasser im breiten Graben kommt, dann wird ja mein ganzes Wiesengrundstück abgerissen.“ Es zeigte sich aber, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen am Breitenriedgraben völlig den Forderungen der Familie Maier entsprechen würden. Finanzielle Entschädigungen für Ernteausfälle der betroffenen Wiese würden sie im Gegenzug gerne übernehmen. Letztendlich wurde vereinbart, dass die Gemeinde den Breitenriedgraben regelmäßig mulchen wird, sofern sich die Grundstücksbesitzer einig sind, dass dazu ihre Grundstücke betreten werden dürfen.

Noch einmal emotional wurde es in der Sitzung, als das abfließende Regenwasser von Maisfeldern an Hanglagen zur Sprache kam. Diese Felder sind erst spät im Jahr bewachsen und damit ist diese Ackeroberfläche bei Starkregen einer asphaltierten Fläche gleichzusetzen, wie Hansjörg Madlener erklärte. Solch ein Maisfeld hatte bei beiden Starkregenereignissen seinen Anteil bei der Betroffenheit der Inzigkofer Wohngebiete und ein anderes Maisfeld war für die Überschwemmung des Inzigkofer Bauhofs verantwortlich. Gemeinderat und Landwirt Hubert Scherer versuchte den Maisanbau zu verteidigen, aber die übrigen Räte waren sich einig, dass der Maisanbau in Hanglage in Ortnähe verboten werden müsse. (dfu)