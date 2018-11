Baustelle an Ortsdurchfahrt bringt großen Unmut

„Die gesperrte Ortsdurchfahrt Inzigkofen ist schon seit Wochen soweit fertig und könnte schon lange für den Verkehr freigegeben werden.“ So präsentiert sich die Baustelle am neuen Inzigkofer Kreisel der Bevölkerung und auch den Gemeinderäten, die die Bauarbeiten in letzter Zeit vor Ort verfolgt haben.

„Es muss öffentlich dargestellt werden, dass die ausführenden Firmen geschlampt haben und weder der Gemeinderat noch die Inzigkofer Verwaltung dafür eine Verantwortung tragen“, forderte Gemeinderat Winfried Köpfer in der vergangenen Gemeinderatsitzung. „Dies ist ein Ärgernis für uns und wegen einer Kleinigkeit ergibt sich eine große Wirkung“, sagte er und spielte dabei auch auf die Probleme im öffentlichen Nahverkehr und den Schulbussen an, die sich auf der Umleitungsstrecke, der schmalen Ablacher Straße, begegnen.

Auch Gemeinderat Ekkehard Futterer hatte sich über diese Verzögerung geärgert und den Bauleiter Hubert Knoll vom Büro Kovacic Ingenieure am Sitzungsmorgen zur Rede gestellt. „Hubert Knoll hat in unserem Telefongespräch keinerlei vernünftige Erklärung für die unnötig lange Sperrung vorweisen können“, berichtete Ekkehard Futterer und drückte aus, dass es bei einer so lange geplanten Baustelle eigentlich möglich sein müsste, die jetzt noch fehlende Beschilderung und Fahrbahnmarkierung rechtzeitig zu organisieren.

Nach den Versprechungen des Bauleiters werden nun am morgigen Dienstag die Beschilderung und die Verkehrszeichen angebracht, Reinigungsarbeiten sollen am Mittwoch und die Markierungsarbeiten am Donnerstag folgen. „Am kommenden Freitagmorgen um 8 Uhr ist die Bauabnahme angesetzt“, sagte Bürgermeister Bernd Gombold, „sodass ab 10 Uhr der Verkehr durch Inzigkofen wieder fließen sollte.“