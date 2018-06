Bauernmuseum Inzigkofen öffnet mit einem Fest

400000 Euro sind in den vergangenen eineinhalb Jahren in die Modernisierung der Zehntscheuer in Inzigkofen geflossen. Die zur Hälfte von der Leader-Aktionsgruppe finanzierten Maßnahmen waren dringend notwendig geworden, um das Gebäude von 1646 zu erhalten, in dem heute das Bauernmuseum des Albvereins Inzigkofen untergebracht ist. Die umfangreichen Arbeiten sind nun abgeschlossen. Das Bauernmuseum, das eine Saison geschlossen bleiben musste, wird nun am Sonntag, 27. April, mit einem Fest wieder eröffnet.

Erich Beck, der beim Albverein für das Bauermuseum verantwortlich ist, hat irgendwann aufgehört, die Stunden zu zählen, die er während der Modernisierung in und um das Bauernmuseum aktiv gewesen ist. Die rund 500 Ausstellungsstücke - landwirtschaftliche Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge, Möbel und Küchengeräte - sind zum größten Teil in der Scheuer geblieben. „Wir mussten sie also ständig herumschieben und in unterschiedlichen Ecken zusammenstellen, damit die Handwerker ihre Arbeit verrichten konnten“, sagt Beck. Natürlich hat er, dem jeder einzelne Gegenstand lieb und teuer ist, auch nach dem Rechten gesehen, damit nichts versehentlich beschädigt wird.

Die wichtigste Arbeit, so Bürgermeister Bernd Gombold, sei der Austausch fast aller tragenden Balken und Sparrenfüsse der hölzernen Dachkonstruktion gewesen. „Die alten waren teilweise sehr verfault.“ Auf der Nordseite ist das undichte Dach fast komplett neu gedeckt worden. „Bei einer Gebäudelänge von 70 Metern kann man sich vorstellen, dass so etwas lange dauert.“ Von außen hat das Gebäude eine neue denkmalgerechte Fassade mit aufgemalten Quadern - analog zu den Klostergebäuden - bekommen. „Jetzt kann sich das Tor zum Park und zum Klostergelände sehen lassen“, findet Gombold.

Das Bauernmuseum hat vor 30 Jahren Max Beck - der Vater von Erich - mit vielen Wanderfreunden aus dem Albverein ins Leben gerufen. „Damals wurde ein großer Hof aufgelöst und mein Vater wollte die Geräte nicht einfach verschrotten, sondern für nachfolgende Generationen aufbewahren.“ Heute können Kinder und Erwachsene sehen, wie Landwirtschaft vor 100 Jahren betrieben wurde. „Die Zeiten haben sich so schnell geändert, da ist es gut, wenn es noch Menschen gibt, die erklären können, wie Mehlsackklopfer oder Krauthobel funktionieren“, sagt Kreisarchivar Edwin Ernst Weber. Er erläutert beim Festakt die Geschichte des ehemaligen Ökonomiegebäudes des Augustinerchorfrauenstifts.

Der Abschluss der Modernisierung und das 30-jährige Bestehen des Bauernmuseums werden am Sonntag, 27. April, gefeiert. Um 10.30 Uhr findet ein Festakt im Kapitelsaal des ehemaligen Klosters statt. Edwin Ernst Weber spricht über „Die Scheuer von 1646 und die Wirtschaft des Klosters Inzigkofen“. Um 12 Uhr wird ein Mittagstisch mit Schweinebraten, Maultaschen und Kartoffelsalat angeboten. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen sowie Getränke. Um 14, 15 und 16 Uhr werden Führungen durch das Bauernmuseum angeboten. Die Klosteranlage kann um 14 Uhr besichtigt werden, um 15 Uhr geht eine Führung zur Einsiedlerkapelle.