Baubeginn der Urnenstelen soll im Frühjahr sein

Der Inzigkofer Friedhof ist der erste Gottesacker in der Drei-Teilort-Gemeinde, der eine halbrund ausgeführte Begräbnisstätte für Urnen in Form von Einzelstelen erhält. Drei mögliche Varianten zur Aufstellung hatte der Mengener Planer Klaus Saur dem Inzigkofer Ausschuss in seiner jüngsten Sitzung zur Auswahl vorgestellt.

Bereits im Jahr 2008 ist die Bitte mit einer Unterschriftenaktion an die Inzigkofer Verwaltung herangetragen worden. Insgesamt 19 Bürger der Ortschaft hatten sich für „die andere Art der Bestattung“ eingesetzt. Gleichzeitig wurde eine 5000 Euro-Spende bei Verwirklichung in Aussicht gestellt. Der Inzigkofer Ausschuss hat zusammen mit vielen Bürgern bei einem Vor-Ort-Termin unterschiedliche Standort-Vorschläge auf dem neuen und alten Teil des Friedhofs ausgelotet.

In der März-Gemeinderatsitzung entschieden sich die Bürgervertreter, das große Kruzifix an der Ostseite als Mittelpunkt einer „lockeren, leichten Gestaltungsvariante“ einzubinden. Bürgermeister Bernd Gombold hatte sich in Krauchenwies, Hettingen, Inneringen und Bingen sachkundig gemacht und die Anzahl der Sterbefälle in diesen Kreisgemeinden ermittelt. Die Hinterbliebenen hätten bei 50 Prozent „plus X“ die Form der Urnenbestattung gewählt. Wobei, so schätzte der Rathauschef, die Formel X von Jahr zu Jahr größer werde. Die Gemeinde Inzigkofen verzeichnete im laufenden Jahr bisher zwölf Sterbefälle mit vier Erdbestattungen von Urnen. Sigmaringendorf sei inzwischen bei der dritten Erweiterung ihrer Urnenstelen-Begräbnisstätte, fügte Saur ein.

Mittel im Haushalt eingestellt

Drei unterschiedliche Varianten mit jeweils anderen Ansätzen stellte der Landschaftsarchitekt zur Auswahl. Zu Beginn definierte er die eindeutigen Vorteile von Urnenstelen. Bei einer maximalen Höhe von 2,60 Meter könnten bis zu fünf Nischen befüllt werden. Auch würden die Säulen in ihren Grundmaßen nicht viel Platz einnehmen. „Es gibt sie mittlerweile auch als Fertigelemente aus Beton.“ Natursteinplatten aus Granit mit Spezialschrauben zum Verschließen der Nischen, die nur mit einem besonders dafür bestimmten Schlüssel geöffnet werden könnten, werden mit dem Namen des Verblichenen graviert.

Den Vorschlag, eine Mauer aus besonders angefertigten Elementen und Verschlussplatten aus mattiniertem Glaslehnten die Ausschussmitglieder genauso ab wie Pyramidenförmige oder runde Dachformen der Stelen. Von allen Wortmeldern wurde ein überragendes Pultdach, da dieses das Regenwasser abhalte und der Verschmutzung der Stelen vorbeuge, als gut erachtet. Als Kosten der bevorzugten Lösung mit vorläufig je fünf rechts und links des Kreuzes symmetrisch aufgestellten Stelen nannte der Planer den Betrag von 37 700 Euro. „Wir übernehmen zur Finanzierung die dazu veranschlagten 40 000 Euro in den Haushalt 2010.“ Bürgermeister Gombold hofft nach der Genehmigung des Projekts durch den Gemeinderat, im Frühjahr mit dem Baubeginn. (bh)