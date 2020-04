Bauarbeiten starten früher als geplant

Weil der Kindergarten im Inzigkofer Teilort Engelswies wegen der Corona-Krise zurzeit ohnehin geschlossen ist, werden die Bauarbeiten zur Erweiterung der Einrichtung vorgezogen. Wie Bürgermeister Bernd Gombold mitteilt, hat die Firma Rebau aus Inzigkofen in der vergangenen Woche mit den Arbeiten im Außenbereich begonnen. Ursprünglich hätten die Arbeiten erst im Sommer beginnen sollen.

Mit der Einführung einer Ganztagsbetreuung an zwei Tagen pro Woche im Engelswieser Kindergarten „Neststürmer“ war die Schaffung eines Ruhe- und Schlafraums erforderlich geworden. Bislang war dieser Ruheraum im kleinen Forscherzimmer untergebracht. Da die Ganztagsbetreuung allerdings von bis zu acht Kindern angenommen wird, musste die Gemeinde nach einer neuen Lösung suchen. Gefunden wurde diese auf dem beengten Areal in Form eines Anbaus in Richtung Süden, der gleichzeitig eine bessere räumliche Nutzung des Kindergartens ermöglicht.

Wie Bernd Gombold berichtet, waren im Vorfeld mehrere Alternative für einen Ruhe- und Schlafraum geprüft worden. Ein Provisorium im Sitzungssaal im Obergeschoss des Gemeindehauses schied aus, weil die Brandschutzvorschriften weitere Umbaumaßnahmen nötig gemacht hätten. Darüber hinaus sei wegen der unterschiedlichen Stockwerke „die personelle Anforderung nicht darstellbar gewesen“, schreibt der Bürgermeister in einer Pressemitteilung. Die Unterbringung des Ruheraums im Untergeschoss sei aus denselben Gründen ausgeschieden. Das benachbarte Pfarrhaus mit Garage der Pfarrpfründestiftung stand auf die Schnelle nicht zur Verfügung.

Deshalb entschieden sich Ortschaftsrat und Gemeinderat für einen Anbau als Erweiterung. Diese Erweiterung sieht im vorderen Bereich in Verlängerung des Gruppenraums einen Anbau mit Durchbruch vor, in dem künftig die Küche und der Essbereich untergebracht werden. Durch die offene Konstruktion könne im lichtdurchfluteten Bereich flexibel eine Tafel bestuhlt werden. Damit die darunterliegenden Kellerfenster der Toilettenanlage im Untergeschoss frei bleiben, wird der nach Süden gerichtete Gebäudeteil auf Stelzen gegründet.

Im rückwärtigen Bereich, in Richtung Kindergartenspielplatz, wird die Wand zwischen der kleinen Küche und dem kleinen Forscherzimmer entfernt. Damit entsteht ein größerer und besser nutzbarer Raum, der als Ruhe- und Schlafraum dient, außerhalb dieser Zeiten aber auch anderweitig genutzt werden kann. Durch die Umstrukturierung stehen Kindern und Erzieherinnen mehr Nutzfläche und eine bessere Raumstruktur zur Verfügung. Die Bauarbeiten kosten rund 100 000 Euro.