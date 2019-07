Bürgertreff in Inzigkofen: Nicht nur für Senioren

Ein „Mehrgenerationencafé“: das haben sich Studenten der Hochschule Albstadt-Sigmaringen in einem Projekt zum Thema gemacht. Als geeigneten Partner fanden sie hierbei die Senioren der Gemeinde Inzigkofen und dem erst wenige Monate alten Bürger-Treff. Von Kooperationen mit Kindergärten und Vereinen bis hin zu Workshops hatten die Stundenten alle möglichen Ideen.

„Vor zwei bis drei Jahren haben wir das Thema wieder aufgegriffen und ein Seniorenkonzept erarbeitet, was natürlich nicht statisch ist und immer wieder weiterentwickelt wird“, sagt Bürgermeister Bernd Gombold. Im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsprozess wurde in allen Ortsteilen eine Soll/Ist-Analyse erstellt. „Was wollen die Bürger in der Gemeinde, lautete die entscheidende Frage“, sagt Gombold. Und auch die Studenten haben Fragebögen mit Senioren gemacht und in diesem Rahmen einen interaktiven Workshop angeboten, in dem über die Wünsche und Angebote der Senioren in Inzigkofen gesprochen wurde. „Die Studenten haben ihr Projekt wirklich gut gemacht und es waren einige interessante Ansätze dabei“, sagt Gombold.

Auch hat sich die Projektgruppe mögliche Kooperationspartner überlegt, die Aktivitäten zusammen mit den Senioren verwirklichen könnten. Kindergärten und Vereine in der Gemeinde wurden befragt und hatten teils mit den Senioren übereinstimmende Wünsche: Der Kindergarten könne sich beispielsweise eine verstärkte Kooperation mit den Senioren im Bezug auf kochen, singen, basteln oder lesen, vorstellen. In diesem Zusammenhang wird es am 10. Oktober im Bürgertreff eine Kochaktion mit dem Kindergarten Schatzkiste geben.

Bürgertreff entwickelt sichseit zwei Monaten

Seit nunmehr zwei Monaten ist der Bürgertreff eine feste Anlaufstelle für die Bürger aus Inzigkofen geworden. „Noch ist dieses Projekt ein zartes Pflänzchen, die Leute müssen ihre Scheu verlieren und einfach mal hingehen“, sagt Gombold. „Der Bürgertreff soll bei den Menschen aller drei Ortsteile, bei Jung und Alt, für Austausch und Begegnung dienen, der Vereinsamung vorbeugen, Engagement fordern und fördern sowie Kreativität und Eigeninitiative beflügeln. Die ehemalige Volksbank-Filiale in der Ortsmitte von Inzigkofen erwies sich als zentral liegender idealer Standort für die Eirichtung des Bürgertreffs. Bereits im Juni 2018 hatte die Gemeinde eine 50-Prozent-Stelle für die Tätigkeit einer Seniorenbeauftragten geschaffen, die mit Heidi Rzepka ideal besetzt werden konnte.

Ziel soll es sein, dass der Bürgertreff ein attraktiver Selbstläufer und eine Bereicherung der sozialen Infrastruktur unserer Gemeinde wird“, sagt Gombold abschließend. Das entspricht auch den Zielen im Konzept der Studenten: Menschen miteinander in Kontakt bringen und so einen aktiven Austausch sowie Hilfe und Lebensfreude zu vermitteln.

Derzeit wird der Bürgertreff ausschließlich durch Zuschüsse und durch die Gemeinde getragen. So hat das Ministerium für Soziales und Integration aus den Mitteln des Landes Baden-Württemberg einen Zuschuss in Höhe von 30 000 Euro zur Verfügung gestellt.

„Angebote gibt es bereits reichlich: Ein Gedächtnistraining ,Spiela and Schwätza’ das zweimal im Monat stattfindet, über einen Kreativtreff, bei dem einmal in der Woche Basteln und Handarbeiten angesagt sind. Außerden gibt es bereits eine Radler-Gruppe, sagt Heidi Rzepka. Aber auch Vorträge zu den verschiedensten Themen, wie zum Beispiel „Wie schütze ich mich vor Trickbetrügern?“ von der Polizei oder „Erste Hilfe bei Herzinfarkt oder Schlaganfall“ vom DRK sind dabei. Filmvorträge über Reisen, Heimatabende, Puppentheater, Bazare oder auch Mobilitätstraining für Senioren sind nur eine kleine weitere Auswahl der noch geplanten Aktivitäten. Bleibt abzuwarten, wie sich der Bürgertreff in Inzigkofen entwickelt wird.