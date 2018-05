Bürgermeister Gombold ist auf und davon

Von Bürgermeister Bernd Gombold ist weit und breit nichts mehr zu sehen. Bei Nacht und Nebel hat er sich im Dunkel der aus Stromspargründen abgeschalteten Straßenlampen davon geschlichen. Dem deshalb neuerdings mit Kerzenlicht patroullierenden Nachtwächter hatte er den goldenen Rathausschlüssel anvertraut, der diesen mit der Waffengewalt einer mächtigen Lanze gegen die herbeistürmenden Narren zu verteidigen versuchte.

Mit den Vertretern der Traditionszünfte, die Ledigen und die Bruck-Deifel, lieferte er sich einen kurzen Kampf ohne Verletzte. Lediglich die zahlenmäßige Übermacht der Narren bewirkte seine Unterlegenheit, ermöglichte aber damit den Inzigkofer Narren die freie Fahrt in die diesjährige Fasnet.

Über die Beweggründe, die den Bürgermeister zu seiner Flucht getrieben hatten, zeigte sich dieser Nachtwächter überaus gut informiert. Missstände im Ort waren es, die den Bürgermeister zum Verzweifeln gebracht hatten. „Nur noch Spitzbuben in den Gassen und Wegen, denen kommt die Dunkelheit sehr, sehr gelegen. Es ist ein Graus, was ich alles so seh, wenn ich kontrollierend durch unsre Straßen geh, das tut mir in der Seele weh!“

Vom Rathausbalkon verkündete der Nachtwächter sein Lamento und versteckte mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze sein wahres Gesicht. Über die Katzenplage und Hinterlassenschaften der Hunde im Ort ließ er sich öffentlich aus und hatte dazu alles wohlüberlegt in Versform ausformuliert. Das passende, sich reimende Abschlusswort wurde ihm vom Fußvolk des Öfteren in den Mund gelegt, doch seltenst stellten ihn diese Vorschläge zufrieden.

Von Sprayern, die die Klostermauer verschmieren und einem Retter der Kastanienallee, der aber niemandem verrät, wie alte, pilzkranke Bäume gesund repariert werden, hatte er zu berichten. Der Schulleiter Edgar verlässt die Grundschule und steht künftig nur noch als Vorlese-Opa im Kindergarten zur Verfügung, ist ein weiterer Missstand. Aber noch gibt es offensichtlich Hoffnung für den Ort Inzigkofen: „Seid also pfleglich zur Gemeinde und dem Clan der Klostergeister, und besonders zu eurem allseits geschätzten Herrn Bürgermeister! So will ich nicht weiter klagen und lamentieren, ich leg mich jetzt schlafen, muss heute Nacht wieder patroullieren!“