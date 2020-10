Autofahrerin übersieht VW Polo

Eine 67-jährige Autofahrerin hat laut Meldung der Polizei an der Einmündung der Vilsinger Straße in die Römerstraße jemandem die Vorfahrt genommen. Sie war mit einem VW Tiguan am Montag kurz vor 9 Uhr unterwegs und wollte von der Vilsinger Straße nach links in die Römerstraße abbiegen, dabei übersah sie den auf der Römerstraße herannahenden VW Polo. Bei dem Zusammenstoß entstand insgesamt ein Schaden von etwa 5000 Euro.