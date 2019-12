Auto prallt nach Kollision gegen Haus

Drei schwer verletzte Personen hat ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 6.30 Uhr in der Römerstraße in Inzigkofen gefordert. Ein von der Ablacher Straße kommender 57-jähriger Transporterfahrer war in den Einmündungsbereich der Römerstraße eingebogen und übersah dabei eine von links kommende 54-jährige Autofahrerin, die in Richtung Meßkircher Straße unterwegs war. Bei der Kollision erfasste der Transporter mit seiner kompletten Fahrzeugfront die Beifahrerseite des Pkw. Durch die Wucht der Kollision wurde das Auto quer über die Fahrbahn geschoben und prallte schließlich mit der hinteren Fahrzeugseite gegen eine Hausecke. Durch den Unfall verletzten sich der Transporter-Lenker, die Autofahrerin sowie deren 20-jähriger Beifahrer schwer. Sie wurden zur weiteren Behandlung nach notärztlicher Erstversorgung mit mehreren Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von über 30 000 Euro, der Gebäudeschaden beträgt laut Polizei etwa 20 000 Euro.