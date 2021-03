Auto prallt gegen Leitplanke

Ein 51-jähriger Ford-Fahrer ist laut Meldung der Polizei am Montag gegen 14.15 Uhr mit seinem Auto auf der B 313 zwischen Vilsingen und Sigmaringen beinahe mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. Als der 29-Jährige Fahrzeugfahrer kurz nach Ortsausgang Vilsingen nach links in die Fred-Hahn-Straße abbiegen wollte, setzte der hinter ihm herfahrende Autofahrer im selben Moment zum Überholen an. Der 29-Jährige erkannte die Situation rechtzeitig und wich nach rechts aus, um eine Kollision zu verhindern. Der Autofahrer wich nach links aus und prallte dabei frontal mit einer Leitplanke zusammen. Der Sachschaden am Wagen wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt, der Schaden an der Leitplanke auf etwa 1000 Euro.