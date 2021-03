Auto kollidiert mit Lastwagen

Nicht mehr fahrbereit waren laut Mitteilung der Polizei zwei Fahrzeuge, die am Dienstag gegen 9.15 Uhr in der Öschlestraße in Inzigkofen miteinander kollidierten. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 51-jähriger BMW-Fahrer auf die Gegenfahrspur, als er aus einem in der Öschlestraße liegenden Grundstück nach rechts in Richtung Rosenweg ausfahren wollte. Auf der linken Fahrspur kollidierte das Auto des Mannes folglich mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Lastwagen eines 43-Jährigen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Während am Auto Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstand, wird der Schaden am Laster auf etwa 5000 Euro beziffert.