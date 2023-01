Ausflug zur Besichtigung einer Krippenlandschaft

In diesem Jahr startet der VdK Ortsverband Laiz-Inzigkofen-Vilsingen am Donnerstag, 19. Januar, zu einem Halbtagesausflug mit Besichtigung und Führung der Krippenlandschaft in Dürrenwaldstetten. Zum Abschluss steht ein Besuch mit Führung im Münster in Zwiefalten auf dem Programm.

Information und Anmeldung sind möglich bei Roswitha Willburger, Telefon 07571/14610. Die Mitgliederversammlung mit Informationen über die Nachbarschaftshilfe Inzigkofen durch Einsatzleiterin Brigitte Jeske findet am Mittwoch, 15. März, ab 14.30 Uhr im Gasthaus „Zoller“ in Vilsingen statt. Bei der Versammlung werden Mitglieder für ihre langjährige Treue zum VdK geehrt und weitere Vorhaben für das neue Jahr 2023 besprochen.