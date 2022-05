Aufführung mit dem Theater Lindenhof im Bürgersaal

Ein Jahr nachdem die ursprünglich als Open-air geplante Aufführung wegen einer Unwetterwarnung abgesagt worden war, machen das Bildungswerk Inzigkofen und das Kreiskulturforum jetzt einen neuen Anlauf im Bürgersaal des Rathauses Inzigkofen: Am Dienstag, 24. Mai, um 19.30 Uhr steht die Aufführung „Chaim & Adolf. Eine Begegnung im Gasthaus“ mit dem Theater Lindenhof auf dem Spielplan.

Es spielen die Schauspieler Martin Olbertz (Chaim), Franz Xaver Ott (Adolf) und Peter Höfermayer (Wirt Martin). Für das witzige, spannungsreiche und versöhnliche Stück von Stefan Vögel wurde das Theater Lindenhof 2019 mit dem Monica-Bleibtreu-Publikumspreis der Hamburger Privattheatertage ausgezeichnet, heißt es in der Medienmitteilung des Bildungswerks.

Die Theateraufführung findet als „nachträglichen Beitrag“ des kreisweiten Kulturschwerpunkts „Erinnern“ statt und wird von den Sparkassen im Landkreis gefördert. Der Eintritt beträgt zehn Euro und ermäßigt für Schüler, Studenten und Auszubildende fünf Euro.

Über das Stück: Chaim Eisenberg, Israeli mit deutschen Wurzeln, kommt zum wiederholten Male zum Wandern ins Schwabenland, in dasselbe Dorf, in denselben Gasthof. Den ihm adäquaten Schachpartner findet er im Bauer Adolf. Obwohl der Name bei Chaim Skepsis auslöst, lässt er sich auf die Schachpartie ein, und Adolf entpuppt sich als kluger und schlagfertiger Partner mit Witz und Humor. Mit dem gemeinsamen Spiel, welches von Gastwirt Martin aufmerksam verfolgt wird, beginnt gleichzeitig eine Spurensuche in die Vergangenheit. Verbindet die beiden etwa mehr als die Liebe für Springer, Bauer und König? Mit leichter, spielerischer Hand wird eine einzigartige Liebesgeschichte aus den Wirren des Zweiten Weltkriegs erzählt, die bis heute nachwirkt und in welche die beiden Schachspieler durch ihre Vorfahren verwoben sind.