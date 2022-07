Arbeitsunfall: 33-Jähriger muss mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Bei Instandsetzungsarbeiten an einem Förderband in einer Firma im Paulter Weg in Inzigkofen hat sich ein Monteur am Mittwoch kurz nach 11 Uhr schwer verletzt. Darüber informiert die Polizei.

Da das vertikale Band verkeilt war, versuchte der 33-Jährige zunächst, die Blockade mit zwei weiteren Arbeitern durch Körperkraft zu lösen. Da dies nicht funktionierte, wurde vereinbart, die Anlage auf Volllast laufen zu lassen, um sie so wieder in Gang zu bringen.

Förderband setzt sich dann doch in Bewegung

Weil das augenscheinlich zunächst auch nicht funktionierte, begab sich der 33-Jährige erneut zu dem Förderband und versuchte abermals, die Blockade mit Muskelkraft zu lösen. In dem Moment setzte sich das Band in Gang, wodurch das Bein des 33-Jährigen eingeklemmt wurde.

Die Feuerwehr rückte an, um den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, ob Fremdverschulden vorliegt.