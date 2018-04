In Inzigkofen findet am heutigen Freitag, 6. April, der Dorf- und Waldputz statt. In der Printausgabe der „Schwäbischen Zeitung“ war fälschlicherweise von Samstag die Rede. Die Vereinsgemeinschaft Inzigkofen und die Ortsgruppe des Albvereins hoffen auf rege Beteiligung. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Bauernmuseum. Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen.