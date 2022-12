Alpenländische Klänge in der Wallfahrtskirche

Unter dem Motto „Alpenländische Klänge im Advent“ haben verschiedene Musikgruppen aus der Umgebung in die Wallfahrtskirche in Engelswies eingeladen. Die zweistündige Aufführung beinhaltete eine breite Klangvielfalt von Blechbläsern über Gesangsgruppen bis hin zu einfühlsamen dezenten Darbietungen mit Stubenmusikcharakter.

Durch den kirchlichen Vertreter, Walter Halmer, und den Ansager wurden die Gäste und die Aufführenden begrüßt und die darbietenden Musiker vorgestellt. Das waren zunächst die Donautaler Alphornbläser unter Konrad Hegele, die auf klangfüllende Art ins Programm einführten. Der Männergesangverein Schmeien unter Julian Mack bereicherte die Aufführung mit seinem stimmlichen Gesangsvolumen. Der Zithersolist Fritz Sattler verstand es, Zitherklänge und Gesang in einer Klangeinheit zu vereinen. Die Stubenmusik Heubergler aus Stetten am kalten Markt mit Koni Zeiser nahmen die Gäste mit ihren harmonischen Melodien mit. Für musikalischen Kontrast sorgte die Musikkapelle aus Gutenstein mit ihrem Dirigenten Berthold Stroppel. Ein Heimspiel hatte der Kirchenchor aus Engelswies mit der Chorleiterin Claudia Glöckler, der anschließend an seine Auftritte gemeinsam mit den Gästen, die beiden Programmteile gesanglich beendeten. „Andachtsjodler“ und „Es wird schon gleich dunkel“ unterhielten die Gäste.