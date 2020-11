71-Jähriger erkennt betrügerische Masche

In betrügerischer Absicht haben Unbekannte in den letzten Tagen von einem 71-Jährigen aus Inzigkofen eine Überweisung von 3250 Euro für die Auszahlung eines ihm angeblich zustehenden Lotteriegewinns in Höhe von 65 000 Euro gefordert. Wie die Polizei in einer Meldung mitteilt, hatte der Mann Tage zuvor eine E-Mail erhalten, indem er auf den Gewinn aufmerksam gemacht wurde. Daraufhin rief er voller Glück bei einer darin angegebenen Nummer, der angeblichen Lottogesellschaft in Zürich, an, wo er den Hinweis bekam, fünf Prozent des Gewinns vorab als Sicherheit auf ein Konto in Tallin überweisen zu müssen. Der Mann informierte sich glücklicherweise rechtzeitig und wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es sich mutmaßlich um eine Betrugsmasche handle. Anstatt das Geld zu überweisen erstattete er Anzeige bei der Polizei, die nun wegen versuchten Betrugs ermittelt. Bei dieser gängigen Betrugsmasche kommt es leider immer wieder vor, dass der angebliche „Sicherheits-Betrag“ oder eine ähnliche Forderung vorab überwiesen wird, der versprochene Gewinn jedoch niemals ankommt. Die Polizei warnt eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen und rät zu Wachsamkeit.