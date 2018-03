59 Jungmusiker sichern den Nachwuchs

Mit Bravour hat Lara Löffler ihr erstes Jahr als Jugendleiterin beim Musikverein Inzigkofen absolviert. Bei der Hauptversammlung erstattete sie Bericht über ein erfolgreiches Jahr in der Nachwuchsarbeit mit den Jungmusikanten. So sind derzeit insgesamt 59 Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 18 Jahren in der musikalischen Ausbildung.

Davon absolvieren 30 Jungmusikanten die Instrumentalausbildung, 29 Kinder werden in der musikalischen Früherziehung unterrichtet. Mit weiteren interessanten Zahlen verdeutlichte Löffler, die von der Sprecherin der Jugend in der Inzigkofer Musikkapelle Christina Bosch, unterstützt wird, die erfolgreiche Nachwuchsarbeit bei der Inzigkofer Musikkapelle.

So spielen von den 30 Auszubildenden im Instrumentalbereich bereits 13 aktiv in der Musikkapelle mit. Zwölf weitere Jungmusikanten musizieren in der Jugendkapelle IVE (Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies) und bei den IVE- Kids sind schon zwölf Inzigkofer aktiv dabei. Dies bedeutet, dass sich der Altersdurchschnitt für alle aktiven Musiker in der Kapelle deutlich gesenkt hat und nun bei 23 Jahren liegt.

Die gute Nachwuchsarbeit beim Musikverein Inzigkofen wurde über viele Jahre vom ersten Jugendleiter Daniel Bulach eingeleitet, der aus beruflichen Gründen vor einem Jahr sein Amt abgab. Als Ansprechpartner ist er aber immer noch eine wertvolle Hilfe, so Lara Löffler. Die Qualität der Ausbildung zeigte sich auch bei Wertungsspielen, so konnte das Horn-Trio mit Loreen Michelssohn, Sarah Mors und Lisa Schatz mit dem Ergebnis „sehr guter Erfolg„ abschneiden. Die Ausbildung mit Abschluss D1 Prüfung absolvierten erfolgreich Annalena Köser, Ronja Müller, Lara Uhrenbacher, alle Querflöte, und Sarah Mors am Horn. Sie spielen inzwischen alle mit Freude schon im Stammorchester: Bei der Instrumentalausbildung sind sieben Klarinetten, fünf Querflöten, sechs Saxofone aber auch eine Tuba, eine Posaune und ein Fagott. Beim hohen Blech mit der weniger Teilnehmern gibt es ein neues Konzept. Der Verein übernimmt die Gebühren für Unterricht und Instrument während viermonatiger Probezeit.

Ein besonderer Dank galt den Ausbildern Mathias Dreher und Ulrika Stroppel. Jugendleiterin Lara Löffler, Telefon 07571/5856 gibt weitere Informationen. Die Ausbildungsangebote sind auch unter www. mk-inzigkofen.de zu finden.