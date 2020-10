47-Jährige verletzt sich bei Unfall

Zwischen Göggingen und Sigmaringen ist es am Montag gegen 7.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Infolge Unachtsamkeit fuhr eine 22-jährige Autofahrerin laut der Polizei auf den Wagen einer 47-Jährigen auf, die verkehrsbedingt an der Einmündung zur B 313 stand. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, wurde die 47-Jährige mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 2500 Euro beziffert.