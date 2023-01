23-Jähriger fällt im Kieswerk mehrere Meter in die Tiefe

Arbeitsunfall im Kieswerk Baresel in Inzigkofen: Ein 23-jähriger Mitarbeiter ist am Freitagvormittag in einem Sortiergebäude mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und glücklicherweise nur leicht verletzt worden.

Nach Polizeiangaben brach eine Holzdiele durch, weshalb der Mann zwischen vier und fünf Meter nach unten fiel. Da er über die steile Außentreppe nicht geborgen werden konnte, wurde der Mann mithilfe einer Drehleiter der Feuerwehr nach unten transportiert. Dazu wurde am Korb der Drehleiter eine Halterung befestigt, an der die Trage befestigt werden konnte. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren die Feuerwehren Inzigkofen und Sigmaringen im Einsatz.