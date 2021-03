21-Jähriger verletzt Sanitäter

Das DRK ist am Samstag gegen 19 Uhr zu einer hilflosen Person nach Vilsingen gerufen worden. Das teilt die Polizei mit. Wie sich die beiden Rettungssänitäter um den 21-jährigen Mann kümmerten, wurde dieser immer aggressiver und wehrte sich gegen die Hilfeleistungen, so dass letztendlich die Polizei hinzugerufen werden musste. Durch zwei Polizeibeamte konnte der stark alkoholisierte und aggressive 21-Jährige ins Krankenhaus transportiert werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Ein 34-jähriger Sanitäter erlitt an der Hand und am Bein leichte Verletzungen. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.