Überraschung: Netto will Filiale eröffnen

Diese Nachricht dürfte die meisten Inzigkofer ebenso überraschen wie erfreuen: Der Lebensmitteldiscounter Netto will in Inzigkofen eine Filiale eröffnen. Bei der Gemeinderatssitzung am kommenden Donnerstag, 22. Februar, will Christina Griesinger-Mernik, Gebietsleiterin Expansion bei Netto, das Projekt der Öffentlichkeit vorstellen.

Inzigkofens Kämmerer Gerald Balle erklärt auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“, die Gemeinde selbst habe sich in den vergangenen Monaten intensiv um einen Lebensmittelmarkt bemüht: „Wir haben verschiedene Konzerne angeschrieben“, sagt er. Zunächst einmal habe sich eine ganze Weile niemand gerührt, bis Netto nach rund zwei Monaten Interesse signalisiert habe.

Bürger-Versuche scheiterten

Grund für die Bemühungen, einen neuen Lebensmittelmarkt nach Inzigkofen zu holen, war das Aus des Dorfladens im vergangenen Jahr. Inzigkofer Bürger hatten versucht, einen wie auch immer gearteten neuen Dorfladen in Eigenregie weiterzuführen, über gute Ansätze kamen sie letztlich aber nicht hinaus (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete mehrfach): „Da wussten wir: Wir müssen es selber in die Hand nehmen“, sagt Balle. In Gesprächen mit Netto sei es dann schnell auch um den optimalen Standort gegangen. Verschiedene Standorte seien im Gespräch gewesen, doch schnell sei klar gewesen, dass es in der Inzigkofer Ortsmitte kein Grundstück gebe, dass groß genug für einen Netto-Lebensmittelmarkt sei. So sei schließlich das Gebiet „Zeilen“, das sich ortsauswärts in Richtung Vilsingen und direkt gegenüber dem neuen Wohnbaugebiet „Reutäcker“ befindet, in den Fokus geraten. Das Gebiet, das direkt an der B313 liegt und daher gut einsehbar ist, hatte die Gemeinde unlängst bereits erworben. Aussagen über den konkreten Zeitplan, bis wann der Netto-Markt in Inzigkofen stehen soll, kann und will Balle noch nicht treffen. „Das erfahren wir dann in der Sitzung am Donnerstag, die sicher spannend wird“, sagt er.

Von dem Lebensmittelmarkt Netto war gestern kein Verantwortlicher für eine Stellungnahme zu erreichen.