Weiberfasnet läutet die närrischen Tage ein

Die Ortsfasnet in Inneringen beginnt bereits am Mittwochabend mit der Weiberfasnet im Adlersaal. Ab 19 Uhr lädt die Frauengemeinschaft zum Abend „Wie’s früher war“ ein.

Am schmotzigen Donnerstag um 8 Uhr ist Treffen im Narrenheim, um 9 Uhr steht der Besuch im Kindergarten an. Um 9.30 fährt ein Bus nach Hettingen zur Schülerbefreiung in der Grundschule. Nachmittags wird der Narrenbaum aufgestellt. Um 13.30 Uhr findet die Entmachtung von Bürgermeisterin Dagmar Kuster mit der Schlüsselübergabe statt. Ab 14 Uhr ist der Kinderball in Simons Kulturscheune mit dem Motto „Bob, der Baumeister“. Ebenfalls am Donnerstagnachmittag ist die Seniorenfasnet im Haus der Begegnung. Alte Fasnetsbilder werden beim Dämmerschoppen am Donnerstagabend ab 19 Uhr im Adler gezeigt.

Der Fasnetsfreitag wird im Urhell-Museum mit einem Kappenabend ab 20 Uhr gefeiert. Am Samstag lädt die Zunft ab 11 Uhr zur Metzgede ins Narrenheim ein. Der Sonntag beginnt mit dem Ausschreien der Fasnet im ganzen Ort, wobei die Ausschreier den Bürgerball ankündigen. Dieser wird ab 19.30 Uhr in Simons Kulturscheune unter dem Motto „Kohlrabenfest im Scheunennest“ mit Programm und musikalischer Unterhaltung stattfinden.

Am Fasnetsmontag ist ab 19 Uhr beim Narrenheim eine Verhandlung des „hohlen Inneringer Narragriichts“ angesetzt. Der Dienstag beginnt mit dem traditionellen Bögle-Frühschoppen, abends wird der Narrenbaum gefällt. (sr)