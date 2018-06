Stadt fördert Mieter und Vermieter

Der Hettinger Gemeinderat hat in seiner jüngster Sitzung über Möglichkeiten der städtischen Förderung im Bereich Bauen/Wohnen debattiert. Zum einen ging es um die Förderung von Familien beim Kauf eines Bauplatzes und zum anderen um Anreize für die Vermietung von Wohnungen. Bürgermeisterin Dagmar Kuster stellte die Fragen in den Kontext der Stadtentwicklungskonzeption, an der die Bürger mitgearbeitet haben. Für große Baumaßnahmen gebe es die Bundes- und Landesförderungen, kleinere Maßnahmen könne die Gemeinde unterstützen, sagte Kuster.

Über die Frage einer Förderung von Familien mit Kindern beim Erwerb eines Bauplatzes konnten sich die Räte nicht einigen, sodass schließlich der Tagesordnungspunkt vertagt wurde. Ausgangspunkt der Debatte war der Vorschlag der Verwaltung: Junge Paare oder Familien, die einen Bauplatz kaufen und darauf bauen, sollten pro Kind 500 Euro Prämie bekommen. Mehr als ein Anreiz, sich in der Gemeinde niederzulassen, könne dies nicht sein, betonte die Bürgermeisterin. Gemeinderat Winfried Liener fand die Koppelung an den Kauf eines Bauplatzes zu eng gedacht und schlug vor, für jedes Kind, das ab dem festgelegten Stichtag zuzieht oder in der Gemeinde geboren wird, die Prämie zu geben.

Birgitte Gluitz schlug vor, auch die jungen Familien zu fördern, die ein Haus erben und darin einziehen. „Wir wollen ja, dass die Kinder unsere Einrichtungen wie Kindergarten und Schule besuchen“, sagte sie. Dies sah Holger Bohner anders: Bei der Erschließung von Bauplätzen habe die Gemeinde Geld ausgegeben, das wieder eingespielt werden sollte. „Wer erbt, braucht nicht gefördert zu werden“, sagte er. Rätin Sabine Rösch brachte den Gedanken ein, dass sie gern Neubauten fördern möchte, unabhängig davon, ob die jungen Leute den Bauplatz von der Gemeinde oder von einem privaten Eigentümer erworben haben.

Johann Walter Wolf riet ab: Die Bauplätze seien sowieso billig, mit einer Prämie erreiche man nichts. „Diese Art Förderung ist abgedroschen, wir müssen neue Wege gehen“, fordert er. Bohner gab zu bedenken, dass sich die Gemeinde die Förderung der Kinder bereits viel kosten lasse. Er würde das Geld lieber in die entsprechenden Einrichtungen wie Kindergarten, Schulen, Spielplätze investieren. Christian Geisser schlug vor, den Kindergarten kostenlos zu machen, weil diese Maßnahme dauerhaft werbewirksamer wäre. Bohner schlug schließlich vor, den Tagesordnungspunkt zurückzustellen, um über neue Wege nachzudenken. Dem stimmte das Gremium bei einer Enthaltung zu.

Die Förderung von Vermietungen wurde beschlossen. Bürgermeisterin Kuster erklärte, dass Leute händeringend Wohnraum suchen, dass leerstehende Gebäude aber nicht vermietet werden. Sie schlug vor, den Umbau von Mietraum und die Vermietung von Wohnungen, die nicht umgebaut werden müssen, zu fördern. Die Räte folgten dieser Idee. Sie forderten, dass der Mietvertrag vorgelegt werden müsse und dass der Mieter sich in der Gemeinde anmelden müsse, bevor die Prämie ausbezahlt werde.

Liener fügte hinzu, dass diese Vermietungsprämie nur einmal ausbezahlt werde, nicht bei jedem Mieterwechsel. Die Vermietungsprämie soll 500 Euro betragen. Die Förderung des Umbaus einer Wohnung zur Mietwohnung – maximal 5000 Euro – kann spätestens zwei Jahre nach der Baumaßnahme in Anspruch genommen werden. Die Räte einigten sich, diese Förderung ab 1. Januar 2018 für zwei Jahre laufen zu lassen. Dann werde evaluiert, ob die Förderungen in Anspruch genommen worden sind und ob sie sich bewährt haben.

Auf der Homepage der Gemeinde werden künftig die Mietangebote und die Mietanfragen hochgeladen, sodass Interessierte einander finden können.