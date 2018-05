Frauen tun was gegen ihr „Hüftgold“

Auf Einladung der Inneringer Frauengemeinschaft haben Frauen aus Inneringen und der Umgebung mit einem netten Programm einen lustigen Abend gefeiert. Reinhold Hospach sorgte mit musikalischer Unterhaltung für Schwung.

Margot Jöckel und Elle Teufel vom Team begrüßten die Frauen in Feierlaune. Sie präsentierten sich in den ersten Narrenkostümen der Kohlrabenzunft, was sogleich für den Austausch alter Erinnerungen sorgte. Wie schon im vergangenen Jahr galt es, ein Rätsel mit Fragen rund um die Inneringer Vergangenheit zu lösen. Gertrud Steinhart schaffte es als Einzige, alle Fragen ganz ohne zu Hilfenahme des Smartphones richtig zu beantworten und den ersten Preis entgegenzunehmen.

Das bunte Programm wurde bereichert von dem singenden Frauenensemble „Pomeranza“, die ihre liebe Not mit den Pfunden und mit dem Hüftgold besangen. Das positive Fazit lautete, dass die inneren Werte einfach viel Platz brauchen würden und überhaupt, dass in jeder Frau ein Stück Hefe stecke.

Olivia von der Weda alias Heike Micheli-Fink sorgte für viel Gelächter mit ihrer Lebensgeschichte, die seit dem letzten Auftritt mit der Heirat und den folgeschweren Problemen mit der Schwiegermutter weiterging. Lydia Hospach dichtete über die kleinen und großen Malheure, die sich im vergangenen Jahr so ereignet hatten. Margot Jöckel, die frisch fußoperiert den Rollstuhl hüten musste, erzählte ihre Unfallgeschichte und die daraus resultierenden Auswirkungen sehr humorvoll in Reimform.

Bereichert wurde der Abend zudem noch von Auftritten der Inneringer mittleren sowie der großen Garde, die ihre Tänze aufführten. Zum Abschluss ein weiterer Liedbeitrag des Organisationsteams selbst, die ihre liebe Not mit der Cellulite besangen. Reinhold Hospach lockte die Damen noch viele weitere Stunden auf die Tanzfläche, was die Frauen auch ausgiebig taten.