Frauen begeben sich auf Männersuche

Im Haus der Begegnung Frauen auf Einladung der Inneringer Frauengemeinschaft Fasnet gefeiert. Es gab mitgebrachte Leckereien und nettes Programm. Reinhold Hospach war erstmals als musikalischer Unterhalter engagiert, und es wurde ausgiebig getanzt.

Zur Begrüßung wurden die Frauen gleich vor eine Herausforderung gestellt, denn es galt, ein Quiz mit zehn speziellen Fragen rund um Inneringen zu lösen. Was am Ende des Abends besonders witzig war, war die Tatsache, dass die meisten richtigen Antworten von Anita Steinhart und ihrem Frauengemeinschaftsteam aus Hettingen kam. Auch der zweite Preis ging ebenfalls nach Hettingen, ein Bienenschwarm um Melanie und Gabi Steinhart holte den Preis ab. Zur Inneringer Ehrenrettung waren die aufgrund der Gemeinderatssitzung später dazu gekommenen Gerti Schüle und Birgitte Gluitz an dritter Stelle.

Zum Programm, das von Margot Jöckel moderiert wurde, trug die Inneringer große Garde mit ihrem Gardetanz als fulminanter Auftakt bei. Auch die Feuerwehrfrauen, zunächst gebrechlich und mit Gehhilfen einmarschierend, entwickelten sich während ihres Auftrittes zu Rock´n´Rollerinnen. Lydia Hospach trug wie immer mit einer netten Geschichte zum Programm bei. Dieses Jahr referierte sie unter anderem vom Nähvirus, der aktuell in der Inneringer Damenwelt grassiere.

Das Vorstandsteam der Frauengemeinschaft berichtete von ihrer Wallfahrt in lustig gereimter Form von der verzweifelten Männersuche, die mit der Erkenntnis endete, wie es wohl mit Mann wäre und dass es doch besser sei, alleine zu bleiben, denn „mir wand unser Ruh“. Margot Jöckel bildete den witzigen Schlusspunkt des Programms mit ihrem Rollatorenrennen rund um den Inneringer See, mit Boxenstopp der vor allen Dingen für den Toilettengang benötigt wird. Dank Reinhold Hospach feierten die Frauen noch lange weiter. (sr)