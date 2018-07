Lebensretter sorgen bei Seeüberquerung für Sicherheit

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zieht eine positive Bilanz zur Seeüberquerung am vergangenen Samstag in Illmensee. Die Veranstaltung sei reibungslos und ohne Zwischenfälle verlaufen, teilt der Landesverband Württemberg mit.

Tobias Kubenz von der Betreiberfirma PVM hatte um 11 Uhr den Startschuss für die ersten Teilnehmer gegeben. 40 Schwimmer legten daraufhin die 1,3 Kilometer zurück – einige sogar die doppelte Strecke. Alle erhielten am Ende eine Urkunde mit ihrer erschwommenen Zeit. Für ihre Sicherheit sorgten 29 Einsatzkräfte und zwei Motorrettungsboote des DLRG-Bezirks Federsee. Unter den ehrenamtlichen Einsatzkräften befanden sich neben Rettungsschwimmern und Bootsführern auch zwei Tauchtrupps. In einer Notsituation hätten diese zusätzlich zu den Rettungsschwimmern eingreifen und Schwimmer aus dem Wasser retten können. Auch die sanitätsdienstliche Versorgung an Land stellte die DLRG sicher.